Villa San Carlos ajusta las tuercas

Se viene un partido clave para Villa San Carlos en el Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana. El equipo dirigido por Leandro Martini enfrentará a Deportivo Merlo mañana desde las 15.30 en el Estadio Genacio Sálice de Berisso.

Fue una semana larga de trabajo para el cuerpo técnico del Celeste, que pudo dejar atrás la dura derrota contra Ituzaingó en condición de visitante; un partido que se jugó en el Viernes Santo, por lo cual hubo bastante tiempo para acomodar piezas y planificar el choque frente al Charro en casa.

El entrenador aún no le comunicó a los jugadores cuál será el once inicial para este compromiso, aunque no se vislumbran muchas modificaciones; ya que, pese a que el rendimiento no fue el mejor en el último partido, antes hubo una goleada frente a Comunicaciones.

Lo concreto es que hay chances de que Alejandro Lugones, una pieza fundamental para Martini y su grupo de trabajo, sea nuevamente considerado; al tiempo que se espera por Federico Slezack, quien sufrió una dura lesión pero no se quiere perder el enfrentamiento de mañana. De esta manera, el equipo tendría a Manuel Peralta Salinas; Luciano Machín, Ignacio Oroná, Matías Valenti; Matías Sproat, Ángel Acosta, Lucas Licht, Alexis Alegre, Alejandro Lugones; Emanuel Zagert, Matías Linas.

Finalmente, cabe marcar que el cuerpo arbitral para este juego tendrá como juez principal a Lucas Brumer, como asistentes a Cecilio Calcagno y Federico Frutos, mientras que el cuarto será Agustín Flores.

B Metropolitana

1 Los Andes 17 8 5 2 1 11 2 +9

2 Argentino (M) 16 8 5 1 2 12 4 +8

3 San Miguel 14 9 3 5 1 9 5 +4

4 Dock Sud 14 9 4 2 3 14 13 +1

5 Comunic. 14 8 4 2 2 11 11 0

6 Sacachispas 12 8 3 3 2 6 6 0

7 Talleres (RdE) 12 9 3 3 3 6 6 0

8 Villa San Carlos 11 9 2 5 2 12 9 +3

9 Acassuso 11 8 2 5 1 7 7 0

10Merlo 10 8 2 4 2 10 9 +1

11Colegiales 10 9 3 1 5 8 12 -4

12Dep. Armenio 9 8 2 3 3 14 14 0

13UAI Urquiza 9 9 2 3 4 10 11 -1

14Ituzaingo 9 8 2 3 3 4 6 -2

15Fenix 9 8 3 0 5 7 11 -4

16Argentino (Q) 8 9 2 2 5 8 14 -6

17Cañuelas 7 9 1 4 4 5 14 -9