Zielinski: “Es difícil jugar contra un rival que mete 9 jugadores en campo propio”

Una vez consumada la derrota de Estudiantes en su estadio, Ricardo Zielinski habló en conferencia de prensa. Analizó lo que fue la segunda caída de su equipo en el torneo y se mostró autocrítico. Pero a su vez explicó las razones de por qué el partido le costó tanto al Pincha: “Es difícil jugar contra un rival que mete 9 jugadores en campo propio. Ellos salen muy bien de contra”, afirmó.

Acto seguido lamentó la producción de sus dirigidos, pero también cargó contra el arbitraje de Baliño. “Hoy no fue nuestro mejor partido. Nos falta en la definición de la jugada. Hoy no nos cobraron un penal claro, es difícil que le cobren uno a Estudiantes”, dijo y agregó: “Estamos arrancando el segundo proceso del año y tenemos que mejorar. Hay que volver a lo que nos dio resultados. Tenemos que ir a Brasil a jugar de igual a igual”.

Acto seguido, se mostró expectante con la llegada de los refuerzos, principalmente de cara a las exigencias de la Libertadores: “Queremos ser cautos. Ni Piatti, ni Rollheiser pudieron entrenar todavía, tenemos que ver durante la semana si van a viajar. Heredia en caso de que arregle viene a jugar en el lugar de Del Prete y quizás podamos volver al sistema que nos dio resultados”.

También hizo una fuerte autocrítica del presente albirrojo: “Tenemos que afrontar lo que sucede y no poner excusas. Hay que estar preparados para lo que viene y estar a la altura de lo que exige Estudiantes”. Y explicó: “A los dirigentes les pedí mantener la base, el esfuerzo se hizo ahí. Hicimos una lista de varios jugadores y por distintas circunstancias no nos han elegido. Necesitamos alargar el plantel”.

Por último, ante las reiteradas consultas del planteo táctico de cara a los próximos partidos, no solo el de Fortaleza, el Ruso no dio confirmaciones y aseguró: “Podemos volver a la línea de tres, pero hoy no sufrimos en defensa. Newell’s prácticamente no atacó hasta que se rompió el partido”.

El Pincha cayó a puestos de Copa Sudamericana

La derrota sufrida ayer por la tarde-noche en el estadio Jorge Luis Hirschi frente a Newell’s trajo demasiados tintes negativos al conjunto conducido técnicamente por Ricardo Zielinski.

Es que el León no solo dejó pasar la posibilidad de ponerse como escolta del torneo, sino que con la segunda caída sufrida en la actual Liga Profesional Estudiantes fue superado por la Lepra en la tabla anual que clasifica a equipos a Copas internacionales y a su vez alcanzado por Gimnasia.

En este aspecto, cabe destacar que el León quedó parcialmente décimo en la tabla de posiciones de la Liga profesional del Fútbol Argentino y esto lo hizo bajar a la quinta posición de la tabla anual. Es decir a la Copa Libertadores 2023 se clasificarían, por el momento, River, Racing, Boca y Newell’s. Y tanto el Pincha como el Lobo comparten el sexto y séptimo puesto de esta tabla, clasificándose primeros a la Copa Sudamericana del próximo año.

Cabe destacar que ambos equipos tienen 35 puntos, y la Lepra 36. Por lo que solo una unidad los separa de la Libertadores.

Bronca por un penal no cobrado a Boselli

Una situación que llamó la atención de todos los hinchas albirrojos y llenó de furia al equipo Pincharrata, como así también al cuerpo técnico y los aficionados, fue un penal clarísimo que el árbitro Jorge Baliño y el VAR decidieron obviar.

Iban 20 minutos del primer tiempo, el partido estaba 0 a 0 y Cristian Lema realizó una clarísima falta sobre el goleador albirrojo, que más que una falta fue un golpe de manos sobre su rostro. El delantero Pincha cayó pero Baliño no cobró penal.

¿Puede no ver la jugada el referí? Claramente. A veces se necesita de una cámara, de una repetición para observar ciertas jugadas. Lo insólito fue que no hubo llamado del VAR para que el colegiado pudiera chequear la acción y así cobrar lo que hubiera sido justicia. Penal para Estudiantes y expulsión para el defensor Leproso.

Quizá con ese penal y la expulsión de Lema la historia hubiera sido distinta. Pero claro está que esta enorme injusticia no fue la responsable del pésimo nivel mostrado por el León ayer en 1 y 57, y mucho menos el causante de la derrota. Sin embargo, es hora de que el VAR y los árbitros argentinos replanteen su accionar, porque de lo contrario la tecnología no va a terminar de ser una solución.