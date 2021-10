El dueño del número que aparece en “El juego del calamar” es agobiado con miles de llamadas y mensajes al día

El éxito surcoreano de Netflix “El juego del calamar”, cuenta la historia de un misterioso hombre que entrega tarjetas con un número de teléfono a la gente y les dice que si llaman pueden participar de un juego en el que ganaran mucho dinero. Ahora, el dueño de ese número en la vida real recibe miles de llamadas y mensajes de texto al día.

El propietario de la línea un hombre de 40 años que vive en la provincia de Gyeonggi, Corea del Sur, lamentó no poder seguir con su vida normal a causa de la cantidad de llamados que recibe a cualquier hora del día.

El hombre aseguró que nunca había visto la serie por lo que creyó que tanto las llamadas como los mensajes eran “spam”, hasta que en uno de los llamados le contaron el motivo. Al hablar con los medios locales dijo que recibió alrededor de cuatro mil llamadas de personas que le decían “quiero participar del juego”.

Al enterarse de esto, Huh Kyung-young, jefe honorífico del Partido Nacional Revolucionario y aspirante a la presidencia de Corea del Sur, escribió en sus redes: "Me he enterado de que el propietario del número de teléfono que aparece en una tarjeta de visita en 'El juego del calamar' está sufriendo graves daños por las llamadas de broma. Me gustaría comprar el número por 100 millones de wones”.

Por otro lado, desde la producción de la serie se comunicaron con el propietario del teléfono para solucionar el tema de manera amistosa.