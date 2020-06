Mariela Peña lanzó el libro No creas todo lo que escuches

"Siempre estamos en movimiento”, dice Mariela Peña del otro lado del teléfono y del otro lado del charco, donde la pandemia no obligó a un confinamiento y las cosas están volviendo a la normalidad. Ahora presenta el último libro de la trilogía, pero aún no lo pudo ver físicamente. El cierre de fronteras la encontró del otro lado, en Montevideo, Uruguay, donde hace un tiempo “hizo base”, como ella mismo lo define. Sin embargo, su vida sigue vinculada a los distintos puntos de la Argentina: a su Florencio Varela natal, donde quedaron los amigos y la familia; a La Plata, donde vivió durante una temporada; a Capital Federal, donde estudió y desarrolló su profesión; y en cada rinconcito del país donde algún adolescente la leyó. Porque Mariela se mueve, pero deja huella.

—Estás presentando tu tercer libro, ¿cómo surgió esto de continuar la historia?

—Hablando con mi editora y viendo la vuelta que tenía de los lectores. Me dijo: “No te encapriches porque falta algo”, y faltaba una tercera parte. Ahora creo que este sí es el cierre.

—A modo de repaso, vos tenés dos libros ya, ¿de qué va cada uno?

—No creas todo lo que digo narra la historia de Ámbar en su faceta literaria. Esta nena está profundamente enamorada de lo que es un rockstar de hoy en día, que es un tuitero muy popular entre los chicos de su edad. El tema es que uno está acostumbrado a que esos amores y esas fantasías son virtuales, que nunca pasan a la vida real, pero Ámbar tiene la oportunidad de conocerlo y empezar una relación amorosa y real con él, entonces el tema que surge es cómo le explica a su mamá que el amor de su vida es un tuitero, si su mamá no sabe lo que es Twitter. Entonces ahí empiezan los problemas de cómo se hace para conjugar tanta virtualidad con la realidad, con la mentira, con las verdades, con lo que podés explicar, con lo que a veces no podés verbalizar o te cuesta, porque decir es difícil. Entonces surge un desa­fío importante, que es encontrar un equilibrio entre tanto caos. Y No creas todo lo que ves es la continuación de esa historia, pero presenta a unos personajes más maduros y con otros temas para abordar.

—¿Y qué nos podés contar o adelantar de No creas todo lo que escuches?

—La protagonista fue creciendo conmigo, con los lectores y con la historia. Esto sucede tres años después de que termina la segunda parte, y Ámbar, que está saliendo de la adolescencia, empieza la facultad. Así que se incorporan muchos personajes nuevos. Es una novela más larga y, si bien es la tercera parte, es probablemente el libro más independiente de los tres. Obviamente que es mucho más rico si uno ya tiene una noción de lo que es la historia previa, pero me parece que es lo suficientemente autónomo como para que se pueda leer sin que sea condición o no leer los otros dos.

—Vos tenías una relación muy fluida con tus lectores, ¿siguen haciendo las famosas tertulias?

—Seguimos en contacto, ya no son tanto las tertulias, sino ciclos de lectura donde siempre hay espacio para que los lectores sumen y compartan sus producciones. En esta época de confinamiento armé un ciclo que se llamó Giras literarias, donde convoqué a cuatro o cinco autores por sábado y se armaron grupos divinos. Fue la manera que encontré de acercar la literatura a los hogares.

Una presentación en stand by

El libro ya está a la venta. Se puede conseguir a través de la editorial Quipu, que está haciendo el reparto de la primera preventa, el cual incluyó un regalito especial para los lectores, y en las librerías de todo el país, porque ya comenzó su distribución.

Consultada con respecto a la presentación, Mariela contó que iba a realizarse en abril o mayo en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (FILBA), pero que el aislamiento social, preventivo y obligatorio para impedir la propagación de coronavirus obligó a cambiar los planes y el lanzamiento oficial quedó suspendido hasta nuevo aviso. En este marco, sostuvo: “Yo no voy a tener acceso a un ejemplar físico por bastante tiempo, y la verdad es que, para pensar en una presentación aunque sea virtual, tengo que tener el libro. Es como tener un hijo y no poder abrazarlo”.

Y, aunque no descarta la idea de que se ha­ga de manera virtual, se muestra esperanzada y asegura: “Confío en que pronto nos vamos a poder ver, aunque sea con distancia y con tapabocas, pero vamos a poder encontrarnos”.

Talleres para amantes de la lectura

Mariela tiene poquito más de tres décadas y hace dos años que está en Montevideo, Uruguay. Desde allí, consultada acerca del contexto en plena pandemia mundial, resume: “Nosotros estamos viviendo otra película, yo siento que me voy a acordar de la cuarentena de una manera completamente distinta a mi familia y amigos de Argentina”.

Sin embargo, nunca cortó su relación con el país, ya que, además de venir todos los meses y de mantener relaciones labores, en sus redes se muestra al tanto de todo lo que sucede y comparte pensamientos y reflexiones.

Amante de debatir y construir, coordina tres talleres de escritura desde el lugar donde reside: “El fuego que escribimos, que es un taller de escritura creativa para adultos; Poesía y narrativa 2.0, que es para jóvenes adolescentes; y La burbuja, que no es un taller literario, sino una cita mensual para compartir escrituras con el grupo a través de Zoom”. En Argentina coordinará Ensueño dirigido, un taller de lectura y escritura para jóvenes, que comenzará en julio.