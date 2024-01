¿Quién es el nuevo amor de Dua Lipa?

Los rumores de romance vuelven a rodear a la talentosa cantante británica Dua Lipa, quien, tras su ruptura con el director de cine francés Romain Gavras a finales del año pasado, parece haber encontrado nuevamente el amor.

En esta ocasión, el afortunado sería el actor Callum Turner, reconocido por su participación en la exitosa saga cinematográfica Animales fantásticos.

La pareja fue vista derrochando química y complicidad durante la after party del prestreno de la serie Masters of the air, en la cual Turner ostenta un papel protagónico. El glamoroso evento se llevó a cabo la noche del miércoles en Los Ángeles, y las imágenes capturadas de Lipa y Turner bailando acaramelados no tardaron en circular por las redes sociales, avivando la llama de la especulación.

Los gestos de afecto entre la cantante y el actor no pasaron desapercibidos para los presentes, y un video que circula en redes muestra a la pareja en un rincón apartado, abrazados y moviéndose al ritmo de una melodía lenta. Durante ese íntimo momento, se intercambian palabras y sonrisas, lo que ha dejado a los fanáticos y medios de comunicación ansiosos por conocer más detalles sobre esta incipiente relación. Aunque ambos artistas no han confirmado oficialmente su relación, las imágenes y videos hablan por sí solas.