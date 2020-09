Acción, drama y humor para ver en casa

THE THIRD DAY

¿En qué pesadilla se ha despertado Sam? A sus propios dolores, pérdidas y angustias, se le suma un extraño acercamiento con los habitantes de una isla en la que rituales, seducción, y, principalmente, confusión, determinan el día a día. Dividida en dos partes, esta miniserie arranca con Verano, con Jude Law y sus demonios. Lunes 22 horas. HBO.

WE ARE WHO WE ARE

El laureado Luca Guadagnino debuta como realizador televisivo con una propuesta que sigue de cerca a dos jóvenes americanos viviendo en una base militar de Estados Unidos en Italia. De su relación se desprenderán un sinfín de conflictos, pero, principalmente, la necesidad de encontrar su verdadera identidad. Lunes 23 horas. HBO.

BROOKLYN NINE NINE

El estreno de la séptima temporada, inédita en Argentina, trae de vuelta las desventuras de los policías preferidos por todos. En esta oportunidad el duelo entre Jake y Holt aportará la tensión y el humor necesarios para seguir divirtiéndonos. A esto se suma la decisión de Jake y Amy de avanzar en su vida marital: ¿querrán ser padres?. Lunes 21.05. Warner Channel.

WOMEN’S TALES

Patrocinados por Miu Miu y exhibidos en el Festival de Cine Internacional de Venecia, ya se pueden ver todas las historias dirigidas por realizadoras de la talla de Lucrecia Martel, Malgorzata Szumowska, Agnés Varda, Naomi Kawase y Haifaa al-Mansour, entre otras. 20 cortometrajes que analizan el rol de la mujer desde distintas perspectivas. Se incluye In my room, de Mati Diop. MUBI.

Más series

CASI UNA DUQUESA

La comediante Katherine Ryan se anima a las series interpretando en esta oportunidad a una madre soltera que considera embarazarse de nuevo de su archienemigo: el padre de su hija. ¿Podrán dos errores hacer otro acierto?. De eso trata esta entretenida propuesta. Netflix.

JURASSIC WORLD CAMPAMENTO CRETACICO

Cada vez menos para el lanzamiento de este spin off de la saga más querida por todos. En esta oportunidad, y con animación, avanzaremos en el mágico mundo de los dinosaurios, con sigilo, para evitar despertar a los más peligrosos. 18 de septiembre. Netflix.

El multifacético Clifford Smith encabeza una ficción

Method Man, encabeza Ghost, en Starzplay, y reveló algunos detalles a este medio: “Power es uno de los shows que más diversidad aporta a la TV, tenemos guionistas y protagonistas latinos, negros, italianos, y cuando los espectadores se ven representados en la televisión es importante. Hollywood tiene cosas grandes pero es difícil lograr casts diversos, y no sólo por raza, por qué no hay más mujeres, latinos u hombres en los programas y películas”.