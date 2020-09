“La comedia tiene que acompañar los procesos de vanguardia”

En este presente, en el que asistimos a un cambio de paradigma a la hora de consumir espectáculos, debido a que la vida tal como la conocíamos sufrió un freno hasta nuevo aviso por la pandemia, Fede Cyrulnik creó Flashback Lado B. Se trata de un unipersonal online cuyo estreno será el 19 de septiembre, a las 22. Los tickets pueden adquirirse en entradas.com. Es por ello que el artista dialogó con diario Hoy para precisar detalles de la inminente función.

—¿Cómo se crea un sello personal en un género que está tan en boga?

—Lo más fácil para tener un estilo propio es ser uno mismo. Es mejor no parecerse a nadie mientras más sincero sos con las que te pasan, con lo que te ocurre, con lo que sentís que simplemente andar observando mucho para los costados. Lo mejor es mirarse a uno, y sobre todo de usar muchas experiencias personales. Ahí está el detalle porque no es posible que a mucha gente le pase lo mismo en la vida. Entonces no hay nada más personal que encontrarte en el espejo diciendo ‘¿quién soy?’ ‘eso que soy, sé que soy yo solo’ y eso será lo que muestre sobre el escenario. El trabajo de hacer reír como tal es una búsqueda, un proceso difícil, largo, cansador que tiene todo para que abandones pero terminás enamorándote del efecto de la risa, de la alegría que le provocás a la gente.

—¿Qué limites existen en el humor en tiempos de batallas y conquistas de género?

—Lo que sucede es inminente, era una deuda de la sociedad y la comedia tiene que acompañar todos los procesos de vanguardia. Hay que aprovechar de buena manera que el género está abriéndose a lo que conocíamos, que los conceptos de sexualidades eran insostenibles como se venían mostrando y la realidad es lo que pasa.

—¿Qué detalles podes precisar del evento digital?

—Es lo que hacía en el teatro pero se debe adaptar virtualmente a esta nueva era con tintes particulares creados especialmente para esta transmisión. Vamos a aprovechar la posibilidad de que estén en la casa, mirando la TV, como para poder disparar ciertas sorpresas que en un teatro no se puede.