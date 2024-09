Agatha Ruiz de la Prada: “El Encargado además me ha abierto los ojos sobre la arquitectura maravillosa que hay en Buenos Aires”

Agatha Ruiz de la Prada estuvo en Argentina presentando sus memorias Mi historia y aprovechó para participar de diversas actividades. Diario Hoy dialogó con ella en el evento De punta al arte, organizado por la Fundación Julio Bocca en el Teatro Colón de CABA donde se presentaron puntas intervenidas por diversas figuras de la cultura.

Este año la Fundación celebra 26 años ininterrumpidos de formación de excelencia para las artes para niños y jóvenes. “De Punta al Arte 2024” celebra estos 26 años con el objetivo de recaudar fondos para el Programa de Becas Académicas de la Fundación, que desde su creación ha otorgado más de 3.000 becas. Para ello, se han convocado a reconocidas personalidades para intervenir zapatillas de ballet, que serán exhibidas entre el 30 de agosto y el 28 de septiembre en el Grand Foyer del Teatro Colón. El ingreso a la inauguración será con invitación. Las zapatillas serán subastadas a través de una plataforma online a partir del día de la inauguración. Los ofertantes podrán participar desde cualquier lugar del mundo y los resultados serán revelados ante escribano público antes de fin de año.

El 100% de la recaudación será utilizada para el programa de Becas Académicas de la Fundación. Para ofertar, ingresar a https://www.fundacionjuliobocca.org.ar/es/depunta-al-arte-2024-0

—Argentina siempre es un lugar que volvés, ¿qué te gusta del país?

—Ya si me gustaba, ya este viaje está siendo el summun, el summun de los viajes porque estoy arrebatada, estoy exponiendo en el Centro Cultural Recoleta (CABA), estoy pasándomelo bomba, hice una inauguración y ese día me di cuenta de la cantidad de amigos que yo tengo en Argentina. Además uno de por aquí, otro de por allá, vino una amiga mía modelo con un bebé de tres meses que era su primera salida, vino Benito Fernández que lleva tres meses sin salir de su casa y vino por mí, o sea, ha sido una cosa muy emocionante de volver a ver a gente y decir Qué suerte tengo de tener tantos amigos aquí, y está siendo espectacular, la gente que estoy conociendo y estamos haciendo muchísimas cosas y otras nos perdimos, como la final del Festival Mundial de Tango, Arteba, y fui a la entrada de El Encargado, que me encanta la serie.

—Y viniste a acompañar a Julio…

—Sí, soy amiga de él desde hace 15 o 17 años, y me encargó La bella durmiente para el Sodre, nos queremos muchísimo y sin saber que iba a dirigir el Teatro Colón lo he llamado, y ahora vine a este evento.

—¿Cómo sigue tu año de trabajo?

—Con mucho trabajo, mucho, me voy a Madrid, después a Nueva York, estoy a tope, el 12 hago el mejor desfile de mi vida, a la noche voy al programa más visto de España, voy a Málaga, el 15 a París, y así.

—¿Y cómo te relajás? Ahí me decías que veías El Encargado, ¿te tomás un tiempo como para ver algo, relajarte un poco?

—Mira, quería ver Bellas Artes, que además ayer, conocí a Andrés Duprat, su guionista, que dirige el Museo de Bellas Artes, y es rarísimo eso, sólo pasa en Argentina, que dirija el museo y además sea guionista. Luego le dije a mi amiga que me crucé a políticos caminando, la cantidad de amigos que tengo aquí, y El Encargado además me ha abierto los ojos sobre la arquitectura maravillosa que hay en Buenos Aires. En este viaje me llevo eso, la lección maravillosa de la arquitectura que hay aquí. Una cantidad de casas bonitas, que me ha gustado tanto El Encargado que no puedo parar de fijarme eso. Ahora quiero ver de Mariano Cohn y Gastón Duprat La casa de al lado, me interesa mucho porque una serie que habla de arquitectura, la estoy pasando bomba, estoy aprendiendo muchísimo.