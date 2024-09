Camila Hirane: “Trabajar con Martín Rejtman es como un sueño hecho realidad”

La Práctica, de Martín Rejtman, llega este jueves a los cines protagonizada por Esteban Bigliardi y la participación de Camila Hirane. Con ella hablamos sobre su rol en la propuesta, el próximo estreno de Simón de la montaña y su versión de Prima Facie en Chile, que aquí protagoniza Julieta Zylberberg.

—¿Cómo fue la experiencia de poder cruzar la Cordillera y llegar a nuestro cine?

—Es un sueño hecho realidad para mí. Soy una fanática del cine argentino, una fanática de Martín Rejtman, son como esas cosas que uno dice, un sueño hecho realidad. Esto empezó a gestarse hace muchos años, porque esta es una película que se empezó a producir antes de la pandemia y que por motivos de la misma se tuvo que postergar. Y sí, para mí es como un sueño hecho realidad.

—¿Eras fanática de Martín y de su cine? ¿Cómo llegaste a la película?

—Por casting. Martín es muy amigo de Manuela Martelli, que es una actriz, directora y directora de casting muy importante en Chile y ella me convocó, pero esto es el destino, que le da sentido a cosas que parecen medias terribles, porque después terminan teniendo un sentido muy potente, y esa es la historia de cómo yo conocí a Manuela y cómo me convocó a la película de Martín. Así que hay ahí como un poco de azar del destino y de magia, de fortuna, de alineación de astros y cosas así. Ella fue la que me convocó al casting, Martín viene mucho a Chile, conoce a muchos directores, conoce mucho el cine y la industria chilena pero obviamente no tiene el mismo conocimiento sobre los actores que tiene en Argentina, entonces hizo un proceso de casting largo y casteó a buena parte de los actores con más trayectoria de Chile, una selección de lo que Manuela consideraba de los mejores actores de Chile. Y Martín hizo su película con un casting de lujo, que para mí es un honor ser parte de ese grupo. Es parte de realmente los mejores actores de Chile en esta película. Así llegué, fue un casting largo, lo hice para dos personajes, pero al tiro me llamaron para el de Laura. Y así fue. Todo esto, como te digo, a finales del 2019.

—¿Qué fue lo que más te divirtió de la película, que es además de muy divertida, reflexiva sobre este tiempo que estamos viviendo? ¿Cómo fue la conexión con Esteban?

—De Laura lo que más me divirtió era su personalidad, encuentro que es una mujer libre, contradictoria, un personaje muy rico, como en su naturaleza, y como que tiene esta cosa que fluye, tiene este exnovio, pero aparece este otro, y entre medio aparece otro, es desprejuiciada, pero al mismo tiempo, también es un personaje complejo. Como todos los personajes de Martín, son muy humanos, y uno tiene que, y creo que Martín también elige a alguien que sea, que tenga una energía, que él diga ella podría ser Laura. Él busca mucha verdad inicial. Martín busca humanidades, es como Este humano me sirve para este personaje, y también es un director exigente. La actuación que requieren sus películas es muy exigente. Entonces también busca actores que estén, creo yo, no solo que sean, que tengan esa energía necesaria del personaje, que sean como humanos, algo fácilmente, como que tú puedas ver el personaje en su humanidad, sino que también tengan habilidades actorales, porque es muy exigente la actuación, la forma de hablar, los tiempos, la precisión. Es realmente como una composición de una complejidad importante. Y mi conexión con Esteban es maravillosa. Lo amo un montón, aprendí muchísimo con él. Siento que uno de los grandes talentos de Martín es que reúne a gente especial, excepcional y sus equipos, sus elencos lo son. Él tiene un don especial para encontrar, reclutar y armar equipos; funcionar en su entorno gente muy especial y buenas personas que aman su trabajo desde un lugar de humildad, desde un lugar de respeto.

—Estrenás La Práctica, se viene Simón de la montaña, y estás haciendo Prima Facie, que acá la interpreta Julieta Zylberberg…

—Siento que estos momentos también sirven para valorar otros momentos, y si el próximo año me encontrara en un periodo de más tranquilidad, sabría aprovecharlo. A mí me encantaría poder ir ahora al estreno de La Práctica en Buenos Aires, yo siempre lo di por hecho, yo dije Este estreno no me lo pierdo, y no puedo, porque estoy trabajando en Prima Facie. Y a mí Argentina me tiene totalmente enamorada, siento que hay como un vínculo misterioso que la vida me puso, es un sueño hecho realidad internacionalizar mi carrera, salir de Chile, ver más qué hay allá, cómo se hace el cine argentino, que uno ve con tanta admiración, y Argentina ocurrió. Sobre Prima Facie me encantaría, sueño con ver a Juli haciéndola, me muero de ganas de verla y le deseo toda la mierda aquí entre las primas facies del mundo, porque tú sabes que es una obra que se está haciendo también en Brasil, hasta en China la están haciendo, imagínate.