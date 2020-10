Alejandro Brumer: “Tributar a un artista no es simple”

Con notable talento, Alejandro Brumer reversiona el arte de Ricardo Arjona alrededor del mundo. Sin embargo, lo más importante es que las fanáticas le dieron el aval para tal desempeño, demostrándolo con afecto y admiración

En diálogo con diario Hoy, el músico presentó el show virtual que dará el 5 de noviembre, a las 22, en el Teatro Astros Live.

—¿Cómo nace el interés por Ricardo Arjona?

—Primero porque me gusta su música y poesía. Además por el parecido físico que tenemos, logré aprovechar al máximo los colores de nuestras voces.

—¿De qué manera producís el look?

—Preparar el parecido físico no es una tarea fácil, porque Ricardo Arjona varía su estilo musical como también el look. Si bien es un hombre muy sencillo, me cuesta porque cambia el peinado, las vestimentas, los estilos. Entonces hay que seguirlo, aunque creo que la estética es la de sus orígenes.

—¿Cómo se logra el estilo propio al reversionar a un artista?

—Creo que tributar a un artista no es simple. Si bien quiero generar una ilusión óptica y auditiva en el momento del show, también deseo recordarles que no soy Ricardo Arjona. Soy Alejandro Brumer y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Es como caminar en una cornisa, hay que hacerlo con mucho respeto.

—¿Cuáles son las canciones más aclamadas?

—Depende del público presente en el momento. Si es gente muy fanática, piden los últimos porque son la novedad. Pero los clásicos son los que más salen y no pueden faltar en un show.

—Estás en las vísperas del streaming…

—Tengo ansiedad y alegría. Estoy feliz porque se fijaron en mí para esta producción. Por otro lado, si bien hice transmisiones en vivo, el streaming me enseñará mucho porque es muy profesional. Así que habrá canciones, vestuario, diálogos nuevos. Esta emisión me tiene a la expectativa y soy afortunado en poder hacerlo desde el escenario del teatro Astros.