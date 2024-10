Alejandro Jato: “Soy bastante nostálgico y los 70 es una época que me gusta”

Ya está disponible completa en Atresplayer la serie Camilo Superstar, protagonizada por Alejandro Jato, quien encarna a Camilo Sesto, uno de los grandes de la música en español, en el momento en el que quiso llevar a su país la obra Jesucristo Superstar. Con él hablamos para conocer detalles de su trabajo.

—¿Cómo estás viviendo, si bien vos la serie ya la estrenaste en España, el relanzamiento en Latinoamérica a través de Atresplayer?

—Pues, bueno, con ganas. La verdad es que aquí lo intentamos mucho todo el proceso y con ganas de que se vea más y que se vean otras partes. Además, también como parte de la trama sucede ahí, pues, que se vea ahí, que toda la gente de Argentina y latinoamericana, que tanto conoce la historia, la puedan recibir con mucha alegría, la verdad. Además que no lo esperaba ahora, o sea, que es una alegría así inesperada.

—Cuando te dicen que quedas para el papel, ¿qué fue lo primero que se te cruzó por la cabeza?

—Lo primero que pensé fue el susto de que ahora lo tenía que hacer. Como, vale, ya hice todo este proceso, pero ahora hay que hacer esto en realidad. ¿Cómo lo voy a hacer? Y después de eso, pues, mucha euforia, mucha alegría y celebrarlo mucho con mi gente, tratar de ponerme inmediatamente a trabajar porque era mucho lo que teníamos que hacer.

—¿Y cuál era tu vínculo con Camilo Sesto? ¿Qué sabías de él?

—Casualmente, ya lo dije en alguna ocasión, yo conocí a Camilo porque en mi clase, mis mejores amigos de clase, escuchaban mucha música de esa época, con respecto a sus abuelos y así. Y de pequeño, como con 10 o 11 años, sí recuerdo escuchar con mis compañeros mucho a él. Después mi tía, en segundo de asignatura, me regaló como representante de los nombres uno de Camilo. Fue como que me acompañó mucho durante los últimos años en el colegio. Así que le tenía una visión bastante especial. Conocía su historia, la verdad.

—Cuando toca encarnar un personaje que existió realmente, no creado desde la ficción, ¿hay más presión a la hora de interpretarlo?

—Bueno, sí. O sea, si te dijera que no, te mentiría, porque es cierto que al final es un personaje muy reconocible. Quizás no tanto ahora. Mucho de todo la serie habla de un momento en concreto, que es en los 70. Entonces creo que tampoco se tiene tanta referencia en ese momento. Pero sí había la presión de saber que todo el mundo va a opinar. Hay mucha gente detrás que le admira y vas a tener que escuchar mil opiniones y tratar de protegerte, de hacer tu trabajo y que no te afecte tanto eso. Independiente a lo que está en el guion, a lo que cuenta la historia, y no disfrutarte con el que dirán, ¿sabes?

—¿Y no es la primera vez que te toca viajar en el tiempo en la ficción? ¿Eso es fácil? ¿Te gusta?

—Sí, me mola mucho porque además soy bastante nostálgico y los 70 es una época que me gusta. Todo lo que tiene que ver con el vestuario, con imaginar esas cosas que pertenecen en ese momento, con la música y lo que sucedía, el contexto histórico de España. Me parece muy interesante y en realidad sí me gustan.

—¿Cómo te preparaste para el rol? Porque más allá de lo que te puedan ayudar desde el vestuario, peluquería, ¿cómo es un poco la preparación para encarnar a Camilo?

—Bueno, sobre todo reflejamos una época más compleja de su vida volcada en dos biografías, una no autorizada y una propia que no tiene bastante información de quién era el padre de la imagen que la gente podía tener. O sea, a mí tampoco me ha cambiado el plan, si no ha cambiado el sector. Y tratando de definir a la persona la información que había de él en la cara pública para conocerlo un poquito más y a través de esas fotografías. Pero es una cosa que se lleva todo el rato tratar como de conocerle un poquito más a través de esas fotografías.

—Ahora la serie finalmente se estrena en Latinoamérica, pero, ¿estás trabajando en algún otro proyecto? ¿Te vas a ver en breve en una nueva otra serie, película?

—Sí, en una película. Lo que pasa es que todavía no puedo decir nada. Empezamos ahora a grabar un poco y también se podrá ver ahí.