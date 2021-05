Alex Rodríguez habló sobre el nuevo romance de su ex, JLo

Durante cuatro años, Alex Rodríguez y Jennifer López estuvieron comprometidos, ensamblaron sus familias e hicieron frente a las diversas crisis que pasaron. Aún más cuando el deportista tuvo más de un filtreo con señoritas dedicadas al modelaje, que dieron a conocer sus intenciones sexuales mientras estaba en pareja con la famosa cantante.



Por ese entonces, López decidió poner distancia: el compromiso y posterior boda quedaran inconclusas debido a la pandemia imperante hasta que volvió a darle una chance. Sin embargo, con un viaje familiar incluido, nada de esto fue suficiente y la pareja decidió romper el vínculo para así continuar cada uno por su camino. Resta solamente dividir las ganancias que obtuvieron durante la sociedad económica, pues invirtieron en grandes condominios de primera categoría entre Los Ángeles y Miami.



En la actualidad, Jennifer retomó el diálogo con un ex suyo, Ben Affleck más precisamente, y ambos instalaron un operativo para visitarse continuamente. Lo expuesto encendió los rumores de una nueva era para ellos dos en el amor que terminó por concretarse cuando fueron fotografiados rumbo a un viaje en soledad. Sucede que los tres hijos que Ben tuvo con Jennifer Gardner quedaron cumpliendo sus obligaciones escolares y lo mismo sucedió con los herederos de JLo: los mellizos fruto de su amor con Marc Anthony.



Ahora, Alex Rodríguez fue visto en una actividad deportiva para luego retirarse a cenar a un restaurante en cuyo ingreso lo esperaba la guardia periodística. En este contexto, fue indagado sin cesar sobre la pronta resolución del romance entre Affleck y López. Es por ello que solo respondió: “¡Vamos los Yankees!”, en alusión al equipo donde supo jugar y culminó con grandes risotadas tras las palabras.



Por su parte, el entorno del muchacho alega que aún no sale de su asombro por el nuevo amor de Jennifer y no pierde las esperanzas en poder reconquistarla.