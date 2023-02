Alfa eliminado de Gran Hermano

Desde el minuto cero de su ingreso marcó tendencia y se mostró, sin ningún prurito, como un participante ciertamente polémico. Ese fue el tono que Walter “Alfa” Santiago le imprimió a su paso por esta edición de Gran hermano. Paso que, sin lugar a dudas, quedará en la historia. Allá lejos, por ejemplo, queda una de las primeras polémicas de Alfa cuando, recién comenzado en programa, tuvo fuertes declaraciones que involucraron al Presidente y desde Casa Rosada salieron a aclarar.

Así las cosas, tanto dentro de la casa más famosa del país, como fuera, su juego y actitudes dividía los bandos. Todo parecía indicar que o se estaba con él o se estaba contra él. Aunque durante las últimas galas había podido esquivar las nominaciones, esta vez no lo logró y quedó en placa.

Después que Julieta, la ganadora de la semana, decidiera salvar a Camila, el público debía decidir entre Lucila “La Tora”, Romina o Walter. Era, a priori, un match para alquilar balcones. Porque la relación entre Romina y Walter, dos personalidades casi opuestas, había pasado de una fuerte complicidad y cercanía durante los primeros meses a un alejamiento irremontable. El aire entre ellos se cortaba con apenas suspirar. Es más, ello quedó bien claro en la clásica cena de los nominados. Romina y Alfa no sacaban la vista del plato. No siquiera se hablaron. En un momento Alfa dijo: “En la vida hay dos maneras de ser. O comprás un ticket o estás arriba del escenario. Yo no nací para comprar un ticket”. Mientras, La Tora trataba de calmar la cosa. Imposible.

Pues bien, la primera salvada de la noche fue, justamente, Lucila, que recibió apenas el 5.61% de los votos. Por lo que todo se dirimía entre Romina y Alfa. Dos que supieron tener buena onda entre ellos pero que estaban en guerra desde hacía unas semanas. Llegado el momento de la definición, el Big Brother llamó a Alfa al confesionario para que se dirigiera a su público. Allí fue que manifestó: “Creo que debo quedarme en la casa porque desde que entré soy el mismo. No soy diplomático, no soy político, no soy busca votos, no busqué complicidades, no puse a nadie bajo mi mandato. Siempre fui sincero. Siempre hice todo como soy. Nunca me escondí detrás de un personaje, nunca me escondí detrás de nada. No estuve fuera de la casa, no tuve la posibilidad de ver cómo era el manejo del afuera”. Y luego agregó: “Creo que siempre fui y me mostré tal cual como soy. Esa es mi manera de ser, mi actitud. Si quieren que me quede, me voy a quedar. Quiero que sepan que soy siempre el mismo. Nunca actué de una manera diferente. Y cuando algo me molesta o me duele, lo digo y lo expreso”.

Por su lado, Romina también tuvo la oportunidad de hablar: “Dios quiera que la gente me apoye para quedarme, para seguir, para continuar. Sé que es muy difícil porque quedamos muy poquitos y hoy la gente se encariñó con muchos de nosotros. Obviamente me quiero quedar. Siempre me mostré como soy, con mi forma. Y no tengo mucho para decir, realmente. Creo que la gente lo sabe. Agradecerles porque me acompañaron en cada placa que me apoyaron. Y espero que en esta también me apoyen para seguir en la casa. Muchas gracias”.

Así las cosas, el aire en la definición de una de las galas más calientes de la historia de Gran hermano ardía. Tan es así que Del Moro, minutos antes de dar a conocer el resultado dijo, con el sobre en mano: “Esto quema”. Finalmente, con el 52,83% de los votos, Alfa fue el elegido para dejar la casa. Sin saludar a sus compañeros, salvo a Camila, agarró su valija y se fue. No sin antes decir, en referencia a los fuegos artificiales que se escuchaban fuera: “Son los perucas, los peronistas”. Su retirada dejó una de las postales del GH 2022/2023. Mientras Alfa se retiraba ofuscado, detrás de veía a una Romina con una sonrisa de oreja a oreja.

Obvio que no todo quedó allí. Porque mientras la transmisión estaba en sus últimos minutos, Romina y La Tora hacían gesto del corazón con ambas manos y tiraban besos a cámara. “Subestimó todo el tiempo la placa, a nosotras nos subestimó. Todo el tiempo decía que se iba a quedar, no digo que no lo digas, pero tampoco delante de tus compañeros”, concluyó La Tora. Y obvio, también las redes estallaron de memes. Comienza un nuevo capítulo en la casa.