Almudena González: “No creo en el talento”

Almudena González, tras su participación en Argentina, 1985, vuelve a las pantallas con El viento que arrasa. Por su participación en ella y su paso por el 38 Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, hablamos con ella.

—¿Estás parada en la vida en un lugar muy distinto a Leni, tu personaje en la película?

—Mi realidad es distinta a la de ella. En principio soy superurbana, tengo más herramientas en cuanto al conocimiento de la vida. A ella le enseña su papá y eso es fuerte, porque hay algo del saber que te da autonomía, y después hay muchas cosas que el personaje me enseñó.

—¿Qué cosas?

—Algo de la simpleza y de la vulnerabilidad. Como que yo podría ser mucho más reactiva que lo que es Leni, que es como lo opuesto, porque acumula, y en ese sentido me enseñó eso, de la simpleza de la vida, tiene dos cosas.

—Pero ella quiere más...

—Obvio, pero me enseñó algo de lo menos neurótico. Leni está muy angustiada, pero está buscando y en un punto todos siempre estamos buscando algo.

—¿Qué buscás?

—En lo profesional conocerme, conocer la profesión, y me acerco a la actuación un poco por su calidad humana, porque uno puede buscar dentro de sí mismo y en la comunidad. No creo en el talento, no creo que haya alguien que actúe bien o mal, son dinámicas.