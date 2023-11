Paula Hernández: “Mar del Plata es un festival que siempre me acompañó”

El viento que arrasa, inspirada en la novela de Selva Almada, es la nueva película de Paula Hernández, con quien hablamos en exclusiva.

—¿Sensaciones de recorrer varios festivales y finalmente llegar al de Mar del Plata con la película?

—Mirá, yo tenía muchas ganas. La película ya habíamos decidido que no se estrenaba este año y queríamos venir a Mar del Plata porque es un festival que acompañó todas mis películas, es donde empecé a mostrar mis películas y me parecía importante estar acá. En este momento, además, un momento complicado, y me parece que hay que poner el cuerpo y estar. Este festival es un espacio enorme para los directores de cine de Argentina y de Latinoamérica y del mundo, pero especialmente para nosotros. Y me parecía eso, importante estar y acompañar la película.

—¿Cómo surge tu participación en el proyecto? ¿Habías leído el libro?

—El proyecto me llega y sí había leído otras cosas de Almada, pero no había leído El viento que arrasa. Me quedé pensando qué se hacía con este material y en un momento me llega el llamado del productor, que vio Los sonámbulos y Las siamesas, y me dijo: “Me parece que hay un universo acá que a vos te puede interesar, y si te interesa es para que hagas la película que vos quieras”. Entonces, ya de por sí era como un llamado muy alentador, ahí me puse a leer la novela y entendí por qué me había llamado y también entendí todo lo nuevo que podía traer para mí para trabajo, en la dirección, en la adaptación, entrar a universos muy diferentes a los que yo también venía contando. Como que había cosas en común y otras muy distintas y ahí bueno, empecé a trabajar en la adaptación, primero sola y después con Leonel D’Agostino, con quien ya trabajé en dos películas anteriores, adaptando textos y facilita eso.

—¿Te facilita arrancar un proyecto cuando llega así?

—Yo estaba empezando a escribir algo cuando me convocaron. De hecho, me acercaron otros materiales que no me interesaron, pero me parece que acá justo fue como una coincidencia. Una autora que me interesa, un mundo que a mí me gusta, pensar los vínculos familiares, los padres, los hijos y todo esto nuevo que traía. No es que tengo una preferencia por trabajar un material que ya esté trabajado de alguna manera en un cuento, en una novela, sino que es más bien la chispa que se enciende. Y en relación a mis propios proyectos, también siempre empiezan de una manera bastante desordenada. Son como ideas sueltas, escenas, sensaciones, cosas que voy anotando.