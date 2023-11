El Conejo Quiroga habló con Marcos Ginocchio sobre el supuesto affaire con Coti

Desde que salieron de la casa de GH, Marcos y el Cone se hicieron muy amigos. Es por esto que llamó muchísimo la atención cuando se empezó a rumorear que el salteño había tenido 'algo más' que buena onda con Coty Romero, la ex del cordobés. El que tiró la noticia en redes fue Ángel De Brito pero después fue ella misma la que confesó en la pista del Bailando que se habían dado "un par de besos".

Por este motivo, las miradas se posaron sobre el Cone, que no tuvo reparos en contar su versión de la historia. "Yo hablé con Marcos. Él me mandó un mensaje, me desmintió todo y yo sigo siendo amigo de Marcos. Simple, hablamos y cuando venga a Buenos Aires, nos vamos a juntar con el Primo", dijo con seguridad.

Después sumó con cara de pocos amigos: "No me voy a prender en la gilada. No voy a atacar a nadie porque no es tema mío y repito lo que dije el otro día: acá no se habla más de Coty. Con todo el respeto del mundo y con el cariño que les tengo, no hablen porque se van a ir. Fin del tema".