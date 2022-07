Alyssa Díaz: “Estar durante tanto tiempo con un personaje me da la posibilidad de investigarlo”

La talentosa estrella Alyssa Díaz vuelve, una vez más, a encarnar a Angela en la cuarta temporada de la exitosa serie The rookie, que presenta nuevos episodios los jueves a las 22. Protagonizada por Nathan Fillion, el policial cuenta cómo un hombre adulto acepta ser “el novato” en la Policía para ejercer su pasión por el servicio. Para saber más de esta nueva temporada diario Hoy habló en exclusiva con Díaz, quien, además, recordó sus inicios como actriz.

—¿Cuándo supiste que querías ser actriz?

—En realidad fue una casualidad, porque a mis 11 años me anoté en una clase de danza en la escuela, y fui la única, entonces me dijeron que las opciones que tenían era o cocina o actuación, y como no quería cocinar, pregunté qué era actuar y vi a todos leyendo los guiones de una obra, y pensé que también podía hacerlo, y así fue, participé en una puesta de Huckleberry Finn, donde interpreté a cinco personajes. Mi familia me vio, me preguntaron si quería estudiar actuación, les dije que sí, porque crecí en Los Ángeles. Fue algo inesperado pero lo hice.

—¿Antes de la actuación soñabas con hacer alguna otra cosa?

—Mi sueño, en realidad, era ser bailarina, y cuando me mudé a Nueva York a hacer telenovelas pensé que iba a poder también estudiar baile.

—Y hoy podrías, desde la actuación, por ejemplo, estar en algún musical de Broadway y bailar y actuar, todo junto...

—Todo está conectado, claro, es lo bello del arte, los medios son distintos, pero el alma del artista es uno, y de hecho vos me hablas desde la Argentina, donde estuve de visita hace años, conozco los hermosos teatros que tienen, y me encantó cómo se expresan desde el arte, es hermoso, además también tienen bellos museos.

—¿Cuál fue tu primer trabajo?

—Empecé a hacer comerciales y modelaje de niña, pero el primer gran trabajo fue cuando me mudé a Nueva York para hacer la telenovela, y fue como un campo militar de entrenamiento, porque tuve que aprender muchas, muchas cosas.

—En la Argentina los actores de telenovela siempre dicen que es un gran entrenamiento, ¿creés que a vos también te sirvió para poder hacer después lo que querías?

—Creo que sí, que cuando empezás con algo tan difícil lo demás parece más fácil.

—La similitud con lo que estás haciendo ahora, de ponerte por cuarta vez en la piel de Angela, es la recurrencia con el personaje, ¿cómo es eso de volver a un rol de nuevo?

—Es interesante que no me pasó anteriormente en mi carrera de estar durante tanto tiempo con un personaje, me da la posibilidad de investigarlo y vivir casi lo mismo que él. Yo me casé, fui madre, y a la par lo hizo mi personaje, empatizando, además de averiguar cómo es ser una investigadora en un mundo dominado por hombres.

—¿Qué aprendiste de la Policía?

—Hablé con muchos oficiales de verdad, y una de ellas me dijo: “Nosotros nos ganamos un Óscar todos los días en la calle, porque soy pequeña y tengo que todos los días parecer mucho más grande para encarar los desafíos de la calle y las personas”, y nunca lo había pensado, y de hecho a mí me interesa interpretar a Angela para poder darles voz a aquellos que no la tienen, empatizando con todos, y con que cada día es distinto al otro. La serie me sirvió para entender la humanidad de la profesión, que tras esos uniformes hay personas, que pueden sentir miedo, y amo que una como actriz puede sentir eso también, volviendo, de alguna manera, al mundo en un lugar mejor.