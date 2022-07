Diego Capussotto vuelve a La Plata

Durante una charla con este multimedio, el actor Diego Capussotto brindó los detalles de la obra que protagoniza y lo trae el 5 de agosto, a las 21:30 horas al Teatro Metro ubicado en la calle 4 entre 51 y 53.

–¿Bajo qué circunstancias nace este proyecto teatral?

–Cuando aflojaron las restricciones de la pandemia del coronavirus, Nancy Giampaolo que es una periodista que conozco hace muchos años y con quien tenemos una amistad, me ha hecho entrevistas a lo largo de los últimos años vinculadas a mi trabajo. Me acercó la propuesta de hacer en formato vivo, una serie de conversaciones abiertas al público, en las que repasamos distintos temas que ella conoce bien, por esta relación de años que tenemos. De esta manera, se transforma en una charla abierta intervenida audiovisualmente que da cuenta de algunos trabajos donde ella me pregunta. En el contexto de la apertura, después de tanto tiempo sin espectáculos públicos y sin contacto entre personas, cobró también una forma de celebración.

–¿Qué características tiene esta producción teatral?

–No sería una obra sino sería una charla abierta en donde, desde ya, esta lo referencial de ahí se desprende comunes a todos aquellos que estén presentes mientras charla circula, la sacaría en términos de pensarlo como obra, si es un hecho teatral es un hecho fortuito me refiero, no hay personajes de ficción si bien hay videos que corresponde a diversas épocas que participe en distintos programas humorísticos. En si, la obra tiene que ver con lo propio y de lo que ella desprende.

–¿Qué sensaciones los rodean ante este hecho cultural?

–Los lugares de volver a los encuentros están siempre bien, en algún momento hemos ido a La Plata y hemos presentado esto y reiterarlo para personas que no lo presenciaron está bien. Es un lugar referencial para mí porque hemos ido muchas veces a hacer obras de teatro, siempre ha venido mucha gente, nos hemos divertido ambos.

–¿En qué otros proyectos estas inmerso?

–Proyectos para televisión por ahora no tengo, si para cine, pero no para televisión, con Pedro tenemos pensado en algún momento volver hacer lo que hacíamos por en otro formato por internet no se si tanto en televisión.

–¿Por qué recomendarías este show?

–Y recomendamos el show porque somos profundamente cristianos y ante la inminencia de una apocalipsis esta charla creo sirve para distraer y bancar un poco el cimbronazo no, y cuando nos agarre , nos agarre un poco distraídos de manera tal que no sea tan fuerte la cosa.