Llega La Oruga, una serie para visibilizar y reflexionar

La realizadora, que anteriormente presentó Una receta familiar, Vejeces y Palito bombón helado, cuenta en esta oportunidad, en clave de thriller psicológico, historias reales -situaciones tan frecuentes como silenciadas- en las que importantes referentes del campo teatral (en la docencia o la dirección) adoptan un trato abusivo para con sus alumnos o elencos. Producida por Emiliano Romero, director de Topos y Sarah y fundador de la Academia Argentina de Actuación para Cine, la serie tuvo además su estreno simultáneo en CINEAR.

Según palabras de la propia directora, La Oruga, surgió “en 2019, cuando Emiliano Romero me propuso dirigir una serie en el marco del segundo año de la formación, y cuando tuve que pensar de qué iba a tratar, me reconecté con un tema que me venía dando vueltas hacía tiempo: un maestro y director de teatro que se vale de su elenco para experimentar en una búsqueda filosófica que lo obsesiona a tal punto que pierde de vista las subjetividades y singularidades del grupo de personas con las que está trabajando”.

“De alguna manera, el tránsito que tuve a los 18 años por un tipo de teatro antropológico con una concepción muy fuerte sobre una forma de construir identidad -en un momento en que me encontraba dando los primeros pasos en el mundo adulto-, me llevó a prestar atención a las delgadas líneas que muchas veces rigen las prácticas de determinados espacios y grupos en los que prevalece una búsqueda de autoconocimiento; líneas que suelen ser trazadas por docentes o directores de personalidad muy dominante”, finaliza.

Los cinco episodios del proyecto, de 40 minutos, aproximadamente, se pueden ver en CINEAR.