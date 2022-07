La vigencia de los clásicos

En La vis cómica, Mauricio Kartun echa mano a un clásico de Cervantes, El coloquio de los perros. En ese sentido, el dramaturgo señaló: “La vis cómica nació así: hace unos años me llamaron de la Secretaría de Cultura Iberoamericana que España tiene en Buenos Aires. Querían hacer un ciclo con obras ­inspiradas en los cuentos de Cervantes, en ­particular las Novelas ejemplares. Las fui leyendo ­fastidiado, con la sensación de que no era mi mundo. Hasta que llegué al Coloquio de los perros, en la que dos perros callejeros hablan en la puerta de un hospital sobre lo que han sido sus vidas y sus dueños. Para mí, esa fue la explosión. Me dije: yo quiero escribir sobre eso”.

—Pese a tratarse de una compañía española, no hablan con acento castizo...

—Cuando empecé a pensar la obra, lo que me quemaba la cabeza era que me imaginaba un lenguaje del Siglo de Oro, incluso hecho en castizo, y me decía que me iba a poner artificial. Un día, pensando en las posibilidades que me daba ese narrador, Berganza, ese perro que cuenta la historia, dije: “Si no hace falta, si todo es una convención, por qué el perro no podría explicarlo”. Como dice la obra: “No pidáis aquí acento castizo, ni exuberancia de zetas. Para hacer firuletes estamos en este paisaje deprimente”. Hablan con un lenguaje anacrónico, con un lenguaje que tiene un remedo al lenguaje clásico, pero lo que no está presente naturalmente es el acento.