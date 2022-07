Juana Repetto volvió al teatro y junto a su hijo protagonizaron un tierno momento

Después de un impasse en su carrera para dedicarse a la maternidad, Juana Repetto volvió a los escenarios con la obra El mundo de Hansel y Gretel, un espectáculo infantil bajo la dirección de Diego Rinald. Allí también trabaja su hermano Bautista Lena junto a Nara Ferragut, Fernando Lúpiz y Matilda Blanco, la especialista en moda. Además, este regreso al teatro tiene una nota especial: el debut artístico de su hijo Toribio.

Durante una nota para el programa Cortá por Lozano, la actriz e influencer contó cómo vivió el inesperado episodio durante la función en el teatro Picadilly tras haber llevado a su hijo mayor, de cuatro años de edad.

La entrevista tocó varios temas, y entre otras cosas contó que su marido y padre de su hijo más pequeño, Sebastián Graviotto, se va de viaje la próxima semana. En ese marco, reveló que aunque no sabe cómo llevará la cotidianidad sola con sus dos hijos, no quiso dejar la oportunidad de volver a trabajar en teatro, ya que hace un año se dedica a ser mamá de manera exclusiva.

Al momento de hablar sobre con quién dejaría a sus hijos cuando necesiten que alguien los cuide, Juana contó que el más chico va con ella al teatro mientras que al más grande, Toribio, lo deja al cuidado de algún familiar.

Cuando le recomendaron que llevara a los dos niños al teatro, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto comentó un episodio que sería el debut artístico de su hijo Toribio.

“Ayer se me subió al escenario en la mitad de la función a darme una piedrita que se me había caído. La gente se cagaba de risa. Sube al escenario, me da la piedrita y se queda ahí. Yo me olvidé la letra, con Bautista nos miramos y fue como: No sé dónde estamos, qué hay que decir, qué pasó. Y no es que me dio la piedrita y bajó; se quedó parado mirando la función al lado mío todo el espectáculo”, dijo.

Una obra clásica completamente renovada

Sobre la obra, Repetto contó que se trata de “un Hansel y Gretel renovado”, a la vez que aseguró que los más chicos participan durante las funciones. También destacó el trabajo de Matilda Blanco en la obra y aseguró que es “la revelación”. “Canta divino, hace las coreos, actúa… Los chicos mueren”, declaró sobre su compañera de elenco.

Cuando le preguntaron cómo es trabajar con su hermano, Juana afirmó que “está buenísimo” y que se trata de la segunda vez que comparten tablas. “Nosotros nos llevamos muy bien, nos divertimos mucho, nos tentamos sobre el escenario. Es espectacular”, comentó.

Bautista Lena intervino en la conversación y aseguró que se trata de “un proyecto re familiar”, y su hermana resaltó la bondad de Bautista: “A Bauti no le quedó otra que ser buenazo, imaginate que se crió con mi mamá y conmigo, ¿entendés?”. “Se tuvo que ubicar ahí en el lugar que pudo”, concluyó.

La relación de Toribio con Sebastián Graviotto

Una seguidora le consultó vía historias de Instagram: “¿Cómo la lleva tu marido? ¿No les cuesta el vínculo?”, a lo que Juana respondió: “La verdad es que se adoran y se llevan súper bien. Sebi le pone mucha onda”.

“Hay muchos momentos incluso que me cuesta Toro. Tiene momentos de mucha intensidad que son difíciles de llevar, estamos laburando en los límites que también cuesta”, contó.

“Muchas veces es imposible evitarles momentos difíciles, todos los pasamos y es aprendizaje y crecimiento”, subrayó.