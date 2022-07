Linda Evangelista vuelve a las pasarelas

Durante los años ‘90, la modelo Linda Evangelista se consagró en las pasarelas internacionales, pero también fue la musa de diseñadores de primera línea.

Sin embargo, todo el éxito cayó en un profundo ocaso cuando se sometió a un tratamiento estético que la dejó desfigurada y encerrada en su casa.

La noticia fue anunciada a mediados de septiembre del 2021 a través de un comunicado. Allí rezaba que estaba deprimida, sin ganas de salir de su casa ni de vivir dignamente.

Al respecto, afirmó: “A todos mis seguidores que se han preguntado por qué no he trabajado mientras que las carreras de mis colegas han ido en ascenso. He sido brutalmente desfigurada por el procedimiento CoolSculpting de Zeltiq, que hizo lo opuesto a lo que había prometido. Aumentó mis células grasas en vez de disminuirlas y me ha dejado permanentemente deformada, incluso tras someterme a dos dolorosas cirugías correctoras, sin éxito. Me han dejado, como ha descrito la prensa: irreconocible”.

Hace cinco años abandonó la exposición pública y hace uno que brindó las causas de su desaparición.

Ahora vuelve al ruedo de la moda con la celebración por el lanzamiento de un bolso de la marca Fendi y es por ello que fue convocada para que realice un evento.

Por otra parte, la mujer continúa con el juicio de mala praxis que enfrenta y su abogado brindó información para finalizar con las incógnitas: “Esta acción de responsabilidad por productos busca la recuperación de las lesiones personales graves y permanentes y la desfiguración de la Sra. Evangelista, su dolor y sufrimiento, angustia emocional severa y angustia mental, y las pérdidas económicas que sufrió como resultado de quedar desempleada e incapaz de ganar un salario”.

La mujer debió operarse dos veces para poder mejorar, pero desafortunadamente no obtuvo los resultados esperados.