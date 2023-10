Amaia Montero volvió a aparecer en público

Los fans de la Oreja de Van Gogh estallan nuevamente de felicidad, dado que la cantante de la banda volvió a aparecer en público luego de más de un mes. La última noticia sobre ella se había conocido hacia comienzos de agosto. Pues bien, ahora la intérprete de éxitos como Rosas y La playa apareció de nuevo en su cuenta de Instagram con una publicación en sus stories, y lo hizo de la mano de su amigo y excompañero de grupo Xabi San Martín. Ella, luego de que le dieran el alta tras permanecer varios días internada en el Hospital Beata María Ana de Madrid, había aparecido apenas una vez en público, y su estado seguía siendo una incógnita para sus fans y seguidores. Vale recordar que hacia fines del año pasado ella había alarmado a su audiencia y fandom luego de compartir un mensaje que decía: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”. Además, durante esa misma época se conoció que ella estaba atravesando algunos inconvenientes de salud tras algunos episodios de estrés y ansiedad. Pero, por suerte, parece que de a poco está cada día un poco mejor. Sus fans, muy agradecidos y contentos, claro.