Silvia Süller apuntó contra su hermano Guido

Otra vez parece haberse armado lío en el clan Süller. Ocurre que Silvia estuvo de visita en la televisión, y en una jugosa entrevista habló de todo. No solo se refirió a su presente y a cómo vive estos tiempos, un tanto alejada del raid mediático, sino que también habló de su historia. Y no dejó pasar la oportunidad de dirigir dardos filosos contra su familia, en especial contra su hermano y su hermana. Ella comenzó diciendo: “La familia que me tocó realmente no tiene palabras (...). Mi papá tenía mucha plata, por eso a mí me parece muy extraño que solamente hayamos cobrado lo de la casa. Siempre gané muy bien y viví muy bien”. Luego de ello, apuntó directamente contra sus hermanos, acusándolos de haberle robado parte de su herencia. “Le hicieron firmar a mi mamá un poder cuando ella estaba con Alzheimer”. También indicó que los conflictos con su mediático hermano Guido siguen en pie. Sobre ello expresó, reflotando una batalla que tiene años ya: “Yo trabajé en ocho países, hice un disco, un libro, tengo una carrera de 38 años. Lo que pasa es que él me odia y le da bronca porque nunca lo puse en mis obras de teatro. Y nunca lo puse porque es un mal actor, y es sobreactuado”. Y agregó: “A él le gustaba disfrazarse de mí”. Y sobre su otra hermana, Norma, tampoco tuvo buenas referencias ni declaraciones: “Norma se casó muy joven y tiene una familia de estafadores, ella estaba buscada por la policía por estafar a gente con 75 cheques (...). Norma es una araña pollito. Mi mamá antes de morir lloraba porque Norma le había sacado la tarjeta del banco y vivía de la plata de mi mamá. Le robaba la jubilación entera con la cartera y todo”. Vale recordar que la guerra entre los hermanos Süller viene de largo. Habrá que ver si ahora, tras estas polémicas declaraciones, se desata una nueva batalla o si será algo del momento.