Nazarena Vélez se metió en la guerra Barbieri-Latorre

La guerra que estalló entre Carmen Barbieri y Yanina Latorre dejó esquirlas que salpicaron a varios. Podría decirse que ya hay contendientes declarados de un lado y del otro. Así las cosas, quien se metió ahora es nada más y nada menos que Nazarena Vélez. Ella es compañera de piso de Yanina, vale recordar. Y expresó sobre el conflicto, que no para de escalar: “De Fabián dijo cosas tremendas, yo cuando la vi llorar no lo podía creer”. Y luego afirmó, picante: “A mí lo que me llama la atención es que una mujer que ha sufrido tanto como sufrió Carmen, porque todos somos testigos de que de verdad acompañó a Santiago y la pasó mal... Que después de que la chica que estuvo al lado del hijo, cuidándolo con una enfermedad similar, la humillación... A mí me pasa como madre que digo ‘si esto lo hace el Chino, a mí me daría vergüenza’. Yo no haría humor ni en pedo. Está bien que no soy artista como ella”. Obviamente, quien también agregó ya no leña sino un litro de nafta al fuego fue nuevamente Yanina. Ella dijo, dirigiéndose a Carmen: “Te reíste del marido muerto de Nazarena Vélez, dijiste que Marixa Balli mataba novios, le sacaste el laburo... ¿Por qué no hablás de eso? Todo lo que sabemos de Santiago Bal lo contaste vos, reina. Lo grababas cuando te cagaba, mostrabas los mails e ibas al Bailando. Hiciste un show de tu vida”.