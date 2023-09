Susana Varela: “Es un momento difícil para el cine y tenemos que estar en alerta”

Unicornio, de Natural Arpajou, con Nancy Dupláa, Sofía Diéguez, Carolina Ramírez y Camila Azul Sosa como elenco, ya está en los cines y cuenta con la participación de Susana Varela, con quien hablamos para conocer detalles de su trabajo.

―¿Cuál fue el principal desafío de este personaje en Unicornio?

―Bueno, mirá, cuando Natu me propuso la verdad que me inquietó mucho, muy duro, pero bueno, fuimos trabajando con ella. Y a mí particularmente me gusta ser absolutamente verdadera. Entonces debo buscar en mí todas las cuestiones e ir por ese camino. Me parece que, además, yo también la justifico a ella. Es una madre que ha sido maltratada, mal querida, denostada, abandonada. Ella anda por la vida y realmente no tuvo elementos como para poder sanar esas heridas. Entonces, claro, maltrata a su hija, también maltrata a su marido, a los nenes, o sea, tiene una carga de violencia y de dolor tan enorme que es la única manera en que ella vive; vive así, y además sobre todo con la carga cotidiana de los nenes y de la hija, de ocuparse. También retrato a una madre autoritaria, ella quiere que su hijo funcione como ella funciona, que se acueste a la hora que debe acostarse, o sea que no le permite ningún tipo de diversión, así que fue un desafío para mí. Y estoy realmente contenta con haberlo logrado, ensayamos bastante. Si bien la escena con Camila fue muy dura, pero las dos sabíamos que teníamos que ella afectarse y yo también, porque yo también me quedé afectada, puesto que es un personaje muy difícil, muy constructivo. Totalmente atravesada.

―¿Y qué hicieron cuando salieron? Digo, por ahí me decís “ella sabía que se tenía que afectar”, pero ¿qué hicieron cuando terminó la escena?

―Ella se quedó muy afectada, muy dolida. Si bien ella es actriz y podía establecer las diferencias, no había manera de que no quedáramos ambas afectadas. Y a mí lo que me pasaba también es que yo tenía mis cuestiones para hacer a esta mujer mala. Por un lado tenés ganas de que la gente crea que vos sos así, porque ese es el desafío de las actrices, pero por otro lado no; aquí era esta sensación ambigua. La verdad que sé que el resultado, yo no vi la película, pero sé que el resultado es muy bueno de todas las actrices, pero en este caso el personaje cuenta. Y me parece que en el cine, en esta época del feminismo y de todas estas discusiones que hay vinculadas a la mujer, a los varones también por supuesto, pero retratar a una mujer que siempre es amorosa, que está dispuesta, me parece que es no contar la verdad. Es que también somos capaces las mujeres, somos también muy capaces de ser absolutamente maltratadoras y descargar toda la furia en otro menor en un punto, en el sentido de que es una hija y que no es una adulta, como yo. Así que en ese sentido fue un desafío para mí.

―Me decías que con Natural ya habías trabajado y pudieron ensayar. Contame un poco el detrás de escena y esto que decís de todas las mujeres que había en el set…

―Bueno, la verdad que el trato fundamental fue con la hija y con los nenes y con el marido. Cuando empezamos a trabajar esta escena, yo tenía un maltrato tremendo con el marido, porque ella maltrata a todos, a los hijos, a la hija, al marido. Con Natu charlamos mucho, porque al principio el guion era otra mujer, una mujer más amorosa, entonces cuando ella decidió el cambio, me pareció que era un desafío; debemos contar toda la humanidad en el cine, debemos aprovechar. Y a mí como actriz también es como otro lugar desde el que se me vea.

―Y algo contemporáneo, pues generalmente en los últimos proyectos por ahí te llamaron para hacer algo más de época o algo más esotérico…

―Claro, porque yo he trabajado de villanas, pero en películas de género se refiere a otra cuestión, digamos, más juegos. Y también a mí me parece que el cine debe empezar a retratar a las mujeres, digamos, ya de clase baja o de clase alta. Pensar en las mujeres originarias, bueno, en mi caso particular, agradezco absolutamente todos los trabajos que hago, pero también una mujer originaria siempre con el fuego, el calor, la magia, el estereotipo, cuando ellas crían hijos, ayudan a otras, son malas, buenas, o sea que son seres humanos. Entonces está bueno poder mostrar en su verdadera dimensión a las mujeres.

Los otros proyectos

―Unicornio la hicieron hace tiempo, pero vos estás siempre trabajando…

―Mirá, ahora en este momento estoy esperando el estreno de dos películas, una con Mirta Busnelli y hace poco estuve en Córdoba filmando una película con Camila Sosa Villada. Fue un personaje hermoso también, un personaje muy hermoso, también era una madre, la madre de Camila, fuma porro, tiene amantes, un personaje glorioso, me gustó mucho y sobre todo Camila que escribe tan hermoso y es la verdad. Estoy haciendo un corto también, estoy escribiendo otro corto, una saga que hice con mi hija, rebuena, es muy lindo porque ella tomó ese cuento y lo guionó, así que realmente estoy muy contenta con toda mi actividad.

El oficio en tiempos contemporáneos

―Vos sos una mujer muy comprometida con el sector audiovisual. Estamos en un momento complicado. Ustedes están estrenando y es una celebración, pero cómo se ve también que es una contradicción, ¿no?

―Yo vengo trabajando con muchas organizaciones de cultura, inclusive va a haber una fiesta el 10 de octubre, en la que es importante que estemos todos. Yo apoyo a Sergio Massa, voy a votar a Massa, porque es cierto que nosotros podemos decir no al cierre del INCAA, del CONICET, de la salud pública, de la educación pública, de las universidades, todo. Pero el tema es que si nosotros hacemos una convocatoria, me parece que es importante decir: ¿cuál es la vía que en este momento tenemos nosotros? Para mí es Massa, y lo digo con todo orgullo, yo soy de Unión por la Patria y voy por eso, porque me parece que en este momento se juegan como dos modelos. Y es importante que estemos atentos porque es muy fuerte la andanada de la derecha, y la verdad que nuestro cine se sigue sosteniendo con el INCAA, que es importante, que es el único organismo público que da posibilidades de poder seguir filmando. Para nosotros se nos juega a los actores y a las actrices, pero además también es cierto que hay mucha gente, vestuario, catering, todo, automóviles, y además siempre se cree que los actores ganamos mucho dinero y en realidad no es así, y salvo Suar, no hay prácticamente ficción en televisión, donde todos son programas baratos, no lo digo de punto de vista calidad, porque eso es muy subjetivo, sino desde el punto de vista de la plata, la producción. Una película como esta, en el caso de Unicornio, en la producción con actores y actrices importantes la verdad es que se va mucho dinero, mucho esfuerzo, y es importante que la gente vaya al cine, sobre todo en la primera semana, cuando se juega realmente cómo va a ir. Así que bueno, es un momento difícil y creo que tenemos que tener mucha conciencia y estar en alerta.