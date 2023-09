Escándalo y pelea entre el clan Tinelli y Sole Aquino

Cuando parecía que todos en el clan Tinelli volvían a estar en paz, luego de algunos climas un poco candentes, la cosa volvió a ponerse picante.

Ocurre que, tras una serie de cruces y comentarios virtuales, estalló el escándalo. Todo empezó luego de que la ex de Marcelo, Soledad Aquino, compartiera una foto en la que se los ve a ambos muy jóvenes y con el comentario: “¡Quétiempos aquellos! Tirando fotos aparecen estas fotos. ¿Qué jóvenes, no?”. Luego, una usuaria comentó: “Vos seguís teniendo el mismo poder. Poder con el que hiciste grande a Marcelo. Usina de buena onda y amor. ¡Te quiero!”. Y Sole justo ahí respondió: “Hoy es lo opuesto. Me bloqueó porque le pido ayuda económica y trabajo. Una vergüenza”. Obviamente que este comentario no pasó desapercibido para nadie y la cuestión comenzó a correr. Así las cosas, a las pocas horas la que le respondió a la propia Soledad fue su hija Mica Tinelli. Allí, en ese mismo posteo, escribió: “Si la gente supiera lo que te ayuda papá...”.

Vale señalar que en medio del furor y la algarabía por el comienzo del Bailando (que ya tuvo de todo, como era de esperar: eliminados, llantos, discusiones con los miembros del jurado, peleas), Marcelo viene teniendo algunas complicaciones. No solo porque se sigue rumoreando que tiene algunos problemas económicos en lo que hace a su productora, sino también porque en la semana tuvo que enfrentar algunos comentarios de Marixa Balli, en los que apuntó directamente al “Cabezón” por negar el romance secreto que mantuvieron hace aproximadamente diez años. “No puedo dar muchas explicaciones porque lo sigo cuidando, porque soy una tonta y una dama. Mientras él me minimiza, yo lo cuido”. Y agregó: “Si él no se acuerda y no tiene memoria, yo, a pesar de las cosas que he pasado, cosas maravillosas y cosas muy trágicas, cuando lo recuerdo a él, cuando pienso en él, siempre es con felicidad, y eso no lo voy a borrar. Fui muy feliz”. Obviamente que en ese caso Marcelo tampoco se quedó callado, y si bien parece que eligió no entrar en la polémica, sí hizo referencia al asunto. En su IG, posteando una captura de pantalla del programa LAM (América), donde se hablaba del asunto, y arrobando al conductor Ángel de Brito, escribió, refiriéndose al graph que había en ese momento: “¿No es mucho, Angelito? ‘Ninguneo’ jajajaja”. Por lo pronto, mas allá del Bailando, Marcelo Tinelli tuvo una semana en la que también su clan se vio envuelto en algunos líos.