Rodrigo Moreno: “La película habla de la necesidad de la libertad”

La nueva película de Rodrigo Moreno, Los delincuentes, ya tiene fecha de estreno local, el 26 de octubre. La propuesta, que pasó por los Festivales de Cannes, Toronto, General Pico, Entre Ríos, San Sebastián y Nueva York, además llegará luego a MUBI. Por acá Moreno, en diálogo con Hoy, revela detalles de la propuesta.

Protagonizada por Daniel Elías, Esteban Bigliardi, Margarita Molfino y Germán De Silva, Los delincuentes tuvo su estreno mundial en la sección Un Certain Regard en el Festival de Cine de Cannes 2023, y en Rotten Tomatoes actualmente ostenta una calificación positiva del 95%.

―La película trasciende más allá de lo que se puede contar en el plot. ¿Esto es algo que vos buscás?

―Sí, digamos que está contenida dentro de una trama que coquetea con el género, al mismo tiempo es una película no exenta de humor, con lo cual también la comedia está ahí dando vueltas, pero sí, es thriller o film noir, o algunos gestos del film noir y algo de la idea de la película de atracos, y la película es consciente de eso. Al mismo tiempo, una película cuyo discurso o el discurso de su protagonista, con respecto a su accionar, está relacionado con la libertad en su forma, tiene que obedecer un poco ese discurso, sino sería medio una falla o incluso una farsa, porque la película habla de la necesidad de la libertad; después hablamos del concepto de libertad en el contexto argentino, que parece también importante. Pero la falla del discurso no sustentado en su forma, habría ahí algo que me recuerda una canción de Leo Maslíah que habla del verso libre y la importancia del verso libre, y es tipo un dodecasílabo perfecto, es en ese sentido. La película también tiene que ser libre y tiene que poder revelarse al género que la contiene, es eso, supongo que algo de eso me parece que anda dando vueltas.

―¿Cómo estás recibiendo las devoluciones de los espectadores?

―Hasta el momento puedo decir que en las cuatro o cinco funciones que presencié con un público, buena sala, con una sala llena y todo, la gente no se movió de la butaca; evidentemente hay algo narrativo, hay una historia que te están contando y el público es sabio de eso, que le cuenten una historia y saber cómo sigue, y al mismo tiempo también funcionan un poco los elementos del thriller, creo yo que el público se siente interpelado.