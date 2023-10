Errol Morris y Stephen y Simon Cornwell hablan de The Pigeon Tunnel

Apple Original Films presentó en el Festival de Cine de Toronto The Pigeon Tunnel, que el próximo 20 de octubre llegará a Apple TV+. Dirigida por el ganador del Premio de la Academia Errol Morris (The Fog of War), abre el telón a la vida y carrera históricas del exespía británico David Cornwell, más conocido como John Le Carré, autor de novelas de espionaje que definieron el género.

Ambientada en el turbulento telón de fondo de la Guerra Fría que conduce a la actualidad, la película abarca seis décadas en las que Le Carré ofrece su entrevista final y más sincera, salpicada de imágenes de archivo raras y viñetas dramatizadas. El documental está basado en el libro de memorias de Le Carré, The Pigeon Tunnel: Stories from My Life, que ocupó la lista de los más vendidos del New York Times. Diario Hoy pudo dialogar con Morris y con Stephen y Simon Cornwell, hijos de Le Carré, productores de la película.

―Estaba leyendo algunos artículos y críticas después del estreno en Toronto y noté que hay mucho revuelo sobre el costo de la producción. ¿Qué piensan sobre que siga sorprendiendo que un documental tenga un gran presupuesto?

―Stephen Cornwell: No creo que haya habido mucha conversación sobre el costo de la producción.

―Sí, yo leí varios artículos hoy…

―Stephen Cornwell: Creo que es una película hermosa y Errol es famoso en el mundo documental porque trabaja con muchas cámaras, y tenemos un gran director fotográfico, Igor Martinovich, quien es uno de los mejores, así que sí, para un documental hay mucha inversión en el diseño de producción, en la cinematografía, que no lo verías en un estilo documental más que en el flujo de la pared de producción, pero bueno, hicimos la película, así que diría que sí, pero creo que es de gran valor.

―Simon Cornwell: Sí, creo que el objetivo siempre fue hacer una película hermosa. Y eso refleja a nuestro padre, que realmente escribió en un género con gran profundidad y belleza, en lo que habló y en lo que vio el mundo. Y queríamos capturar esa escala. Y Errol es un gran director y queríamos hacer una película muy hermosa.

―Stephen Cornwell: Como dice Simon, trabajamos muy duro para llevar algo hermoso a la pantalla, en un modo muy pensado y bien manejado.

―¿Cómo fue la entrevista con Cornwall?

―Errol Morris: Fue una oportunidad de hablar con alguien y encontrar algo sobre todos. El foco fue el libro que tiene el mismo nombre de la película, con contenidos ricos y filosóficos, que nos mostró cómo él veía el mundo y la historia. Es muy fascinante, hoy en día, ver que la historia es una serie de conspiraciones. Es una de las cosas más poderosas de mi película, porque no sabemos dónde va la historia y ni siquiera cómo es construida. Parece un tipo de entretenimiento raro, random, insano. Y él ha hecho muy bien en capturar esa locura en las novelas que ha escrito. El perfecto ejemplo es Alemania en los años 60 y la construcción del muro.

―¿Cuánto tiempo duró la entrevista y cómo se seleccionó lo que vemos en la película?

―EM: Duró estos cuatro días, y con respecto a qué quedó, no hay algoritmo, no es como consultar a un niño. Esto se llama arte por una razón, no es que te sentás en una sala de edición, hacés una entrevista y construís una película alrededor de ello. No hay algoritmo, no hay un set de principios sobre lo que incluir y lo que excluir. Un amigo mío, cuando describe la edición, dice “es que si mantienes las cosas buenas, perderás lo malo”.

―¿Puso algunas condiciones para la entrevista?

―EM: No. Yo creo que tenía un gran respeto por mí y por mí trabajo, así que él quería tener una conversación libre y fluida. No hubo reglas de fondo y nunca hubo ninguna discusión de reglas de fondo para la entrevista. Fue completamente abierto. Y también hay que recordar que no fue entrevistado en otro contexto diferente, así que estaba el deseo de tener una conversación. No estaba alrededor de la publicación de un libro, no estaba alrededor de un evento particular lo que él quería y lo que estaba buscando, conscientemente e inconscientemente, sino en una gran conversación de vida con alguien que realmente respetaba, alguien que tuvo una vida igualmente interesante, y que pudiera conectarse y conversar, y estar abiertos el uno con el otro en las áreas sobre las que querían hablar y que eran absolutamente interesantes.

―¿Su padre había hablado con ustedes antes sobre los temas que comenta en el documental?

―Stephen Cornwell: Sí, él habló con nosotros, hablamos mucho del documental con él, porque él amaba el documental de Errol, The Fog of War, creo que sintió que la contribución que Robert McNamara hizo a nuestra comprensión de la guerra de Vietnam, pero más abierto a nuestra comprensión de la historia, fue muy importante, y creo que él quería, como dice en el filme, hacer algo definitivo.

―¿Sentís, Errol, que es la mejor entrevista que has hecho?

―EM: Él es probablemente la persona más elegante con la que he hablado. Tiene este enorme regalo musical para los sonidos de la lengua. Sabía muchas lenguas. Cuando le pregunté, por ejemplo, para hacer los acentos de las personas en sus libros o que se han conocido en la vida real, lo hizo inmediatamente. No sé describirlo más que como el oído de un músico, escuchando el mundo alrededor de él en alguna forma espectacular.