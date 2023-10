¿El Polaco y Barbi Silenzi, separados?

El domingo amaneció con fuertes novedades que reavivaron los rumores de crisis y separación entre el cantante tropical “El Polaco” y Barbi Silenzi. Ocurre que, durante la mañana de ayer, la bailarina y modelo dejó a sus seguidores intrigados al compartir en su cuenta de Instagram un enigmático mensaje. En sus historias durante la mañana del domingo, escribió: “Si con un hombre pasás la misma necesidad que estando sola, pues quedate sola”.

Poco después agregó otra historia en tono reflexivo. Allí escribió: “Asegurate de tener una relación con alguien que tenga planes para los dos, no para él solo”. Así las cosas, todos estos enigmáticos mensajes no hacen más que alimentar las serias sospechas de que la relación y la actualidad de la pareja no está en su mejor momento. Por ello, los seguidores de ambos siguen especulando sobre el presente de la relación. Además, no es menor que hace tiempo ella no comparte fotos juntos a El Polaco en su Instagram. Vale señalar que, por el lado del cantante, él acaba de llegar de un viaje por Europa junto a su hija mayor, Sol, fruto de la relación con Karina “La Princesita”. Hay que señalar que Barby y el Polaco están juntos desde hace años y que tienen una hija en común, Abril, que nació en 2020. Pero su relación desde un comienzo estuvo marcada por idas y vueltas, separaciones, desencuentros y reencuentros. Hasta por rumores de infidelidad que tanto uno como el otro han salido a desmentir en más de una ocasión. Es más, hacia agosto de este año ella había realizado una publicación similar. “Una vez, una psicóloga dijo: ‘cuando te enamorás de alguien, no te interesa nadie más. Y si te interesa alguien más, significa que no estás enamorado’”, había compartido, junto a una imagen en la que había una mujer sentada sobre el suelo y con actitud de abatida y un hombre parado mirando para la dirección contraria. La última crisis se había dado hacia comienzos de este año, pero luego realizaron un viaje al Caribe como modo de celebración de una nueva reconciliación luego de haber pasado otro mal trago. Aquella vez, desde Aruba compartieron mucho del viaje en sus redes como gesto de confirmación de su reconciliación. Es más, hasta llegaron a coquetear con un posible casamiento, algo que ya habían hecho en ocasiones anteriores. Vale recordar que por el lado de Barby, ella tiene otra hija, Elena, fruto de su vínculo con Francisco Delgado. Aquel viaje, por ejemplo, fue en modo pareja, siendo que las niñas habían quedado al cuidado de Momish Medina, conocida en el ambiente como una suerte de niñera de las celebridades. Habrá que esperar a ver si estos mensajes fueron reflexiones pasajeras por el lado de Barby o si realmente hay una crisis en puerta.