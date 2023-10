El fuerte descargo de Sofía Clerici

Luego de que el sábado por la tarde se conocieran las fotos de Sofía Clerici en un lujoso yate junto a Martín Insaurralde, la propia modelo e influencer hizo un fuerte descargo a través de sus redes sociales. En su Instagram compartió una historia en la que comenzó diciendo: “Aclaro un poco, porque como a la gente le encanta hablar por hablar”. El mensaje lo compartió bien temprano durante la mañana de ayer, cuando ya se conocía la noticia de la renuncia de Insaurralde a la Jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires. En ese descargo, ella agregó: “Fui a ver a mi hermana sola a Marbella, que ella vive sola allá. Luego me fueron a visitar y, para que sepan, el barco es de un amigo de mi hermana que nos prestaron por un día entero para navegar. No tiene nada de malo que una persona de la política se tome vacaciones cortas”.

Luego se refirió a algo que fue señalado por todos: los costosos y lujosos accesorios que suele mostrar en las redes sociales: carteras, champagnes, lencería, joyas y demás, todo de primerísimas y exclusivas marcas. Todas esas cosas las compartía ella misma en sus redes. Por ejemplo, junto a la foto de un muy costoso collar, hace unos meses escribió: “Me desperté con este bello regalo… Feliz viernes para mí. Estaba triste y me alegraron la noche”. O también en otra ocasión, junto a la imagen de un anillo de alta gama, en la que además dejaba ver sus uñas pintadas de rojo y con el logo de Playboy (donde ella trabajó durante un tiempo), expresó: “Gracias, mi amor, este regalo significa mucho para mí. No por lo que es, sino por el tiempo que llevamos juntos. Y quiero mucho más con vos. Y así será porque somos iguales en muchas cosas… Y cuando hay química, es así. Por muchos años más”.

En ninguno de esos mensajes decía nada o dejaba en claro si estaba en un noviazgo o en alguna relación con alguien. “Las cosas que tengo, como relojes y carteras, me las compré yo solita. ¡Para que sepan!”, detalló. Y cerró sin filtros: “Besitos, ocúpense de sus vidas. No pierdan tiempo, que pasa rápido”.

Hay que destacar que luego, durante el mediodía de ayer domingo, Sofía cambió el perfil público que tenía su Instagram (todas sus publicaciones podían ser vistas y comentadas por cualquiera, sin necesidad de ser un “seguidor”) a perfil privado. Ella tiene nada más y nada menos que 2 millones de seguidores, además de ser una persona muy activa no solo en IG sino también en otras redes sociales, como TikTok. Además de tener activa otra cuenta en otra plataforma, en la que vende contenido erótico.

Asimismo, durante la tarde del sábado, luego de que se viralizaran las fotos y que estallara la bomba, ella había dejado un pequeño mensaje en su Instagram, en el que escribió: “¡¡No dejan vivir en paz!! ¡¡Qué mal está la gente!!”. Luego de ello, llegaría su descargo ya citado.

Por su lado, quien salió en su defensa fue la bailarina Noelia Marzol. En su Twitter, escribió: “Trola, groncha, p…, gato, topo… ¡guau! Para mí es una mujer con unos ovarios gigantes que, por el motivo que sea, nos mostró lo que aparentemente muchos sabían y miraban para otro lado”, comenzó diciendo. Y luego, la actriz y bailarina de 36 años agregó: “¿La atacan y menosprecian? Rarísimo enfoque. Sinceramente, ¿piensan que ella carece de discreción?”.

Vale recordar que el perfil mediático de Sofía Clerici no es nuevo. Hace un par de años se rumoreó que había mantenido un romance con Daniel Scioli, pero aquel trascendido no pasó a mayores. Además, ella tiene ya un paso no solo por la revista Playboy, donde llegó a protagonizar algunas tapas, sino también por la televisión. En pantalla estuvo en tiempo en el programa Animales sueltos, junto a Alejandro Fantino.