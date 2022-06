Amber Heard en bancarrota

A principios de mes, un tribunal falló a favor de Johnny Depp en la demanda por difamación que presentó contra Amber Heard por haberlo acusado de golpeador en una noticia editorial que escribió para un diario sensacionalista.

En la actualidad, el falló que benefició a Depp la obliga a pagar 15 millones de dólares, que en realidad serán 10 debido a un inciso en la ley actual del estado de Virginia. Por otro lado, el jurado decidió que él tendrá que pagarle dos millones a su exmujer.

Durante seis semanas, la pareja estuvo brindando testimonios y detallaron las peleas y la violencia que compartieron en los dos años que duró su intimidad.

Hoy no se sabe nada sobre los pagos que deben realizarse. Lo único certero es que Amber no tiene el dinero para solventar este gasto y en caso de hacerlo, deberá declararse en bancarrota. Ahora no descarta apelar esta decisión. En el pasado fin de semana fue vista comprando en un outlet cuyos precios eran de rebajas.

Luego de la exposición mediática que vivieron debido a la cobertura del juicio, la rubia debilidad también afirmó que estaba enojada con los resultados y dio a entender que muchos de los testigos habían sido sobornados por su exmarido. También manifestó que, a pesar de todo, sigue amando a quien fuera su cónyuge como el primer día de la relación.

La buena noticia para ella, es que si no apela la medida judicial, los abogados de Depp, Camile Vásquez y Benjamín Chew, declararon en una entrevista que el cliente no exigirá el pago de los millones.

Recordemos que Depp llamó a los examantes de Amber como el actor James Franco y el dueño de Twitter, Elon Musk. También hizo que declararan su médico de cabecera para que dé cuenta como, tras una pelea perdió el dedo y debió ser intervenido. Por su parte, ella acusó de ser víctima de un abuso sexual más los golpes.