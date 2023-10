Andrea Taboada se refirió a la relación con sus excompañeras

En su momento, el fin de la relación laboral entre Andrea Taboada y Ángel de Brito supo levantar cierta polvareda. Hubo algo de polémica, pero luego ambos se ocuparon de dejar en claro que, si bien no son amigos, sí tienen muy buena onda.

Ahora, en diálogo con la revista Paparazzi, ella se refirió al vínculo que tiene con sus excompañeras, siendo que ahora ella es una nueva “exangelita” y está de panelista en otro programa. “Me encanta el programa, lo estoy disfrutando, es un cambio importante. Nací en BDV, es el mismo formato de panel, pero me permite hacer otras cosas. Todo es crecimiento”, expresó. También se refirió al grupo de chat de las angelitas: “Me fui yo del grupo antes de que me echen”. Y agregó “Hablo con algunas como Pía y Nazarena. Angel dijo que no me extraña ni me llamaría, pero claro, si tiene un montón. ¿Cómo me va a extrañar pobre santo si tiene que estar poniendo orden? Está todo bien con él”.

Por otro lado, no perdió oportunidad para ampliar sobre su presente laboral y su situación amorosa: “Me encanta explorar y crecer. Siento que, para mí, todos los días es un nuevo día. En cuanto al laburo, para mí es todos los días. Estoy soltera, pero me encantaría. Me gusta estar en pareja, compartir y divertirme”.