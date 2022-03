Ángel Ruiz: “Miguel de Molina no estaba de acuerdo con Las cosas del querer”

Tras un gran éxito en España, Ángel Ruiz presentará los días 23, 30 y 31 de marzo el espectáculo Miguel de Molina al desnudo en el teatro El Picadero de la Ciudad de Buenos Aires. Diario Hoy dialogó con el actor para saber más de la propuesta.

—¿Cómo te recibió la Argentina?

—Llegué el jueves a la mañana y me recibió con mucho calor, que me mata. Igualmente, con la temperatura que hace ahora estoy feliz.

—¿Cómo estás preparándote para el encuentro con el público argentino?

—Es un espectáculo que llevo ocho años haciendo, y más que preparar estoy con toda la ilusión y las ganas de presentarlo aquí, de venir por la historia, la ligazón que tiene con Miguel de Molina, es como cerrar el círculo.

—¿Cómo llegaste a su figura y a la idea de hacer un espectáculo sobre él?

—De manera muy casual, porque me ofrecieron hacer un espectáculo promovido por la Fundación de Miguel de Molina, pero hubo mala suerte porque nos tocó la crisis de 2008, y la gira se cayó. Me quedé con la espina que no se pudo concretar. Entonces decidí escribir un texto más accesible en donde solo hiciera falta un actor y un pianista, y a partir de ahí todo salió con mucha fortuna.De hecho creo que el propio Miguel de Molina me ayudó desde el otro lado.

—¿Sigue vigente Miguel de Molina en España?

—Está más olvidado que aquí, lógicamente, porque él estuvo en la Argentina y volvió, pero en pleno régimen y fue muy maltratado, y de hecho ahí decidió que no volvería más. Gracias al espectáculo muchos lo descubrieron, porque había algún eco de sus canciones, pero no mucho más. Entonces, ha sido maravilloso descubrir la historia para aquellos que no la conocían y el acercamiento a la copla.

—¿Se acuerdan de la película Las cosas del querer, que aquí fue un fenómeno?

—Miguel no estaba de acuerdo con la película, porque de hecho se sintió utilizado. Sé que Jaime Chavarri, el director, vino a la Argentina y Molina le abrió las puertas, pero se sintió traicionado porque finalmente la película no se centra en él. Huele a él, pero la película habla del personaje interpretado por Ángela Molina, y su personaje se diluye, de hecho ni se llama Miguel.