Angelina Jolie estrena tatuaje y se rumorea que es dedicado a Brad Pitt

La separación de una de las parejas más famosas de todo el mundo sigue dando que hablar. Si bien Brad Pitt y Angelina Jolie se separaron hace varios años, específicamente en 2016, desde entonces han sido varios los problemas y los inconvenientes legales y las disputas judiciales. De hecho, una de las últimas fue respecto a una mansión en la campiña francesa que la pareja adquirió cuando estaban juntos. Así las cosas, acaba de conocerse que ella se realizó un tatuaje nuevo y enseguida se empezó a rumorear que estaría dedicado a su ex. Quien dio a conocer la novedad fue el propio tatutador MR.K en su Instagram. Él es conocido por ser el tatuador de muchas celebridades, por ejemplo Matt Damon, Lewis Hamilton y Michael J. Fox. Ahora, por Instagram mostró una foto de los dedos tatuados de Jolie (la parte interna del dedo medio de ambas manos). La imagen estaba pixelada, pero enseguida los internautas empezaron a comentar y arriesgar que, dado el lugar del tatuaje, podría ser un insulto para su exesposo. Si bien el propio MR.K dijo que no está dedicado a Brad Pitt, todos están a la espera de que el misterio sea develado. No es el primer tatuaje que se realiza la actriz, y hay que recordar que hace un par de años ya se había retirado un tatuaje que, en efecto, sí era para el famoso actor.