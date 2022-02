“Apostamos a la producción como un deseo fundamentalmente personal”

Fundada en La Plata, Zombie es una productora integrada por Leo Burgos y Pauli Vázquez Presta que trabajan en pos de la cultura poniendo manos a la obra para realizar fechas y otras actividades artísticas. En diálogo con diario Hoy, se expresaron sobre las bondades de sus labores y detallaron cuáles son los proyectos venideros.

—¿Bajo qué circunstancias nace este proyecto?

—Nace en el 2021, plena pandemia, a partir de las ganas de volver a ver bandas que ya no se escuchaban en vivo, entonces eso disparó una intención de “revivirlas”. Teniendo en cuenta además que somos dos personas casi melómanas que fusionan el conocimiento de la escena alternativa actual y la escena de los años 90.

—¿Cómo ponen manos a la obra para este trabajo integral?

—Tratamos de aprovechar nuestras ventajas personales, esto es: uno de los dos está más metido en el under desde los noventa ya sea como músico o como fotógrafo (para la revista el Avispero, habiendo fotografiado desde Soda Stereo a Los Brujos, pasando por Babasónicos, Las Canoplas, Corazones, entre otras bandas) lo que significa una gran variedad de contactos que están o estuvieron presentes en la movida, y por otro lado una persona más relacionada con el indie y la movida actual, que ha laburado en diseño gráfico con artistas de la escena nueva como Maya, Paseo, Diego Martez y con un incipiente interés en la musicalización de eventos. Se trata de un trabajo integral que abarca no solo organizar fechas de música en vivo, sino que también hay un laburo de diseño, difusión, movimiento de redes tan necesario en estos días.

—¿Qué análisis realizan sobre la escena actual?

—Hay una necesidad constante de revisitar viejas “nuevas” modas que hace que, de alguna manera, muchas bandas nuevas apunten a un género o a un estilo similar y se tapen entre sí, generando cierta redundancia. Entonces, es difícil encontrar un artista que te llame la atención con algo más original. Pero a la vez eso nos incentiva a buscar cada vez más para encontrar algo que nos diga: Wow, esto esta buenísimo. La ciudad de La Plata siempre fue un semillero cultural y nunca dejará de serlo, han salido artistas tremendos, lo que pasa es que quizás hay una cuestión que tiene que ver con la cantidad de lugares posibles o “habilitados” por así decir para tocar y para que las bandas se expresen, y eso tiene que ver más bien con una cuestión gubernamental, que se ha dado con el correr de los años.

—¿Cuáles son las opiniones sobre la producción y distribución de fechas en la actualidad después de la pandemia?

—Por un lado sucede que hay una reducción importante de lugares donde poder realizar eventos en vivo, por lo que, ante las eufóricas ganas de volver a salir al ruedo, la agenda se reduce en lugares fundamentales de la escena local, como por ejemplo Pura Vida o Estación Provincial. Entonces la agenda tiene que ser contemplada con más anterioridad ya que hay una necesidad importante o más urgente del vivo.

—Realizaron trabajos certeros y van por más, ¿se puede vivir del arte?

—Se puede mientras se labure las 24 horas de los siete días de la semana, y a la vez con una suerte de varita mágica, porque sabemos que hay artistas que lograron vivir de ello, tanto así como quienes, no, por mucho esfuerzo que haya. Por nuestra parte apostamos a la producción como un deseo fundamentalmente personal, que no tiene que ver con vivir de ello sino de la esencia melómana de la que hablábamos y de las ganas de generar nuevos espacios para los artistas que nos gustan que deseen expresarse. No buscamos esencialmente ganar dinero con ello, sino obviamente poder solventar los gastos necesarios de cada fecha que generamos, siempre priorizando la comodidad, atención y retribución de los músicos que son quienes dan el show. Aparte de cada proyecto personal, tanto uno en diseño y community manager, y el otro en fotografía y carpintería, nuestra idea a futuro es armar un festival con bandas representativas de la escena, y que también cada vez artistas cuenten con nosotros no solamente como productores o managers, sino también en diseño y fotografía que es a lo que esencialmente nos dedicamos. Además quedó pendiente un homenaje a Bowie, con decenas de artistas platenses, una movida realmente grande que se fue postergando con la pandemia y planeamos realizarlo este año. Tenemos la satisfacción de que poco a poco cada vez más artistas confían en nuestra labor, y tenemos la intención de que sean cada vez más. Por eso siempre bancamos a los artistas de nuestra ciudad.