Arranca el programa Las mujeres de la Selección

Ya está. Casi, casi. Es cuestión de días. Exactamente dentro de una semana -el domingo 20 al mediodía (hora argentina)- arranca el evento más importante del año: la pelota empezará a rodar en el Mundial de Catar. Ya se conoció la lista de la Scaloneta y durante la semana todos los jugadores se encontrarán allí, a esperar y diagramar el debut del martes 22 contra Arabia Saudita. Alrededor de la fiebre mundialista hoy arranca un programa que quizás ayude a mitigar y manejar la ansiedad: se trata de Las mujeres de la Selección, con la conducción de la modelo Jessica Cirio, por Telefe.

El ciclo está compuesto por una serie de encuentros y entrevistas a algunas de las parejas y esposas de los jugadores de la Selección Argentina. Entre otras, las que darán el presente y contarán sus historias estarán la portuguesa Amanda Gama (esposa de Dibu Martínez); Jorgelina Cardoso, mujer de Angelito Di María; Agustina Gandolfo, pareja de Lautaro Martínez; Daniela Rendón, quien está al lado de Franco Armani desde hace ocho años; Carolina Calvagni, la mujer de Nicolás Tagliafico entre otras. En cada emisión, según pudo verse en los adelantos, en un mano a mano imperdible e íntimo con Jessica, ellas contarán no solo las historias de amor y cómo se conocieron con sus amores, sino también desandarán sus propias historias personales y lo vivido al lado de los players: los momentos más gloriosos y también aquellos más duros y tristes.

Ellas abrirán su corazón y parte de su intimidad para contar lo que significò, en muchos casos, dejar el país, trabajos, familias, amigos. A excepción de Daniela Rendón, todas las entrevistadas y protagonistas del programa viven en Europa. Las mujeres de la Selección se registró durante los meses de septiembre y octubre en aquel continente.

Según contó la propia conductora a algunos portales de noticias de la farándula: “Mi balance del proyecto es súper positivo, fue una experiencia espectacular. Las chicas me recibieron de una forma que no esperaba, me abrieron las puertas de su casa y de sus historias. No soy apasionada del fútbol y sus historias me despertaban curiosidad, quería conocer más de ellas, que son las capitanas de la familia”.

Por ejemplo, entre otras historias, Gama contará cómo se conocieron con Martínez en una parada de buses en Londres, Gandolfo mostrará parte del emprendimiento gastronómico que lleva adelante en Italia y Jorgelina Cardoso se referirá al duro momento que tuvieron que pasar cuando nació Mía, la mayor, en 2013.

Pero más allá de estas mujeres que bancan los trapos también participarán otras que tienen una importancia superlativa dentro de la comitiva oficial de la Selección: se trata de administrativas, cocineras y demás, que también aportarán sus testimonios.