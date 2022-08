Arrúa: “Es tiempo de sincretismos en mi vida artística”

Durante una entrevista con este multimedio, Arrúa recorrió las bondades del oficio y precisó los detalles del show que dará el 3 de septiembre, a las 21, en Guajira, calle 49 entre 4 y 5.

—¿Cómo se gesta este show?

—Este show se gesta con la absurda e inestable intensidad con la que vivo. Tratando de exagerar con la técnica en todo momento, llenando de luces y máquinas de humo el lugar. De hecho, lo último que me dijo el iluminador fue: “Arrúa, no podemos alquilar esas luces porque puede saltar la térmica del lugar”. Exagerado e incoherente, siempre.

—¿Bajo qué circunstancias se da esta nueva puesta en escena?

—Es tiempo de sincretismos en mi vida artística. Es hora de poner de manifiesto lo aprendido y lo mal aprendido también. Al momento de pensar mis shows recuerdo informaciones que vengo recopilando a lo largo de toda mi vida y las pongo a trabajar. Es momento de cerrar un círculo y abril mil más.

—¿Qué invitados vas a tener en cuenta?

—Siempre que salgo de terapia camino un rato, como para procesar toda la data de la sesión. Un día de esos iba por calle 12 y veo a una persona haciendo beatbox, me quedé rato largo ahí, quedé impactado, era genial lo que hacía. En un momento, el flaco que hacía la performance entre el miedo y la buena onda de ver a una persona parada en la esquina por diez minutos viéndolo, dejó de hacer el beat e hice un gesto buena onda a la distancia. Me acerqué, le dije que también era músico y que en breve iba a hacer un show. Le propuse abrir la noche junto a una bailarina de flamenco, le copó la idea, el desafío y finalmente aceptó.

—¿Qué sensaciones te rodean?

—Hay un sentimiento que casi desconozco en mi vida que me invade por completo a la hora de organizar este show y es el de optimismo. Y lo digo con total verdad, no trato de hacer una puesta en escena happy-digito-millenial para vender algo, lo digo con total franqueza. Cada vez adhiero más a la idea de que lo importante es hacer las cosas bien y después ver qué pasa, el resultado de las cosas casi siempre excede nuestro control. Y eso me da cierta tranquilidad, deseo entender que los sucesos se dan a su tiempo.

—¿Cómo se da la elección del repertorio?

—La sinceridad en esta respuesta será total. Como este proyecto tiene menos de un año se toca lo que hay hasta el momento. Así que no hay tal elección (risas). El show contará con mis primeras 11 canciones como solista. Eso sí, que sean 11 no es casual, pero eso lo dejamos para otra entrevista.

—¿Por qué recomendarías al público a que concurra?

—Hace unas semanas llamé a una amiga a las 2 de la madrugada, recién terminaba de ensayar y mi felicidad era total. Cuando terminé de hablar, me dijo: “Estás enamorado de tu banda”. Así que sospecho que recomiendo venir al show porque ver gente enamorada es lo segundo más lindo que hay en la vida. Lo primero, claramente, es ver a dos animales jugar.