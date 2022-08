“Me encantaría que la gente pueda escuchar mis canciones a lo largo y ancho de todo el mundo”

Nacido en el barrio platense de Los Hornos, Matías Agustín Correger tiene 21 años y se convirtió en una figura notable dentro de la escena alternativa. Desde sus primeros pasos en el arte cuando transitaba la adolescencia, supo que estaba en el camino correcto y así puso manos a la obra para comenzar a formar los proyectos que lo llevaron a la fama. Comenzó en la banda abocada al género punk llamda Veinte23 y tiempo después inició otro recorrido como solista bajo el seudónimo de Matt Austin.

Durante esta travesía, el buen muchacho compuso Azul claro, que fue lanzada hace un poco más de un año. Presentó también El club de las 5 AM. Por otra parte, también le encontró al gusto a la composición y es por ello que presta sus inspiraciones a otros colegas como Tuli Acosta, Agus Padilla o Lautaro López.

En una entrevista con este multimedio, el músico solista recorre su camino y precisa los detalles de sus proyectos venideros.

—¿Bajo qué circunstancias se da tu acercamiento a la composición y producción musical?

—Me adentré en el arte de chico tocando la guitarra y el bajo ya que la música está muy presente en mi familia. Mi papá es músico de jazz al igual que mi tío. Por otra parte, a los catorce años decidí grabar mi primera canción con la ayuda de mi primo.

—¿Qué recordás de tus primeras producciones y grabaciones?

—Mi primera canción grabada fue inherente al género reggaetón. Luego fui probando varios estilos musicales como por ejemplo el pop, funky, trap, ryb, etc. Mi idea es no pertenecer ni enfocarme en un solo género sino probar cada uno de ellos.

—¿Qué sensaciones te rodean en estos momentos de trabajo artístico?

—Trato de siempre estar enfocado y motivado por más de que a veces las cosas no salgan como esperamos.

—¿De qué manera describirías las aristas de tus producciones?

—El concepto que tengo siempre es el de presentar una variedad de estilos musicales para así mostrar la percepción que tengo del mundo, lo que siento, entre otros. En este sentido, se puede ver algo de esto en mi último EP llamado El club de las 5 AM que lo pueden encontrar en mi canal de YouTube. Ahí junto con mi equipo intentamos mostrar un estilo particular que me representa. También los cuatro videoclips están entrelazados y cuentan una muy linda historia.

—¿Qué mensajes intentás comunicar?

—El mensaje que trato de dar es que si tenes un sueño lo persigas, que creas en vos y que nunca bajes los brazos porque todo se puede conseguir.

—¿En qué otros proyectos estás involucrado?

—Al margen de hacer mi música, también estoy componiendo para otros varios artistas para, cada día, tratar de superarme. A su vez, trabajo dentro de Ghetto Producciones, ellos son mi equipo para cada una de las cosas que van surgiendo, mismo de la mano de Lucas Murúa, que es mi productor principal y con quien trabajo como compositor para otros artistas. Para finalizar, el mensaje que quiero dar es que me encantaría que la gente pueda escuchar mis canciones a lo largo y ancho de todo el mundo.