Así es la nueva vida de Mariano Iúdica

Mariano Iúdica se animó a cambiar radicalmente su estilo de vida. Lejos de la televisión, está disfrutando de atender Gran Bamboo, su restaurante en Vicente López. Y aunque tiene ganas de volver a los medios, lo haría de la mano del streaming y no de la TV.

"A la tele ya le di todo y me dio todo a mí también, alguna vez volveré a hacer algún proyecto de entretenimiento que sea fácil. Si hay que hablar en serio no, porque el país está muy difícil y no puedo hablar desde este lugar donde no me falta nada, porque la gente me lo va a decir y no está bien", reflexionó en diálogo con Gente.

En este sentido, reveló que está produciendo su propio proyecto en una plataforma de streaming. "No quiero trabajar enojado todo el día, el streaming me parece espectacular, así que el año que viene habrá que arrancar algo. Estamos armando todo, así que si Dios quiere el año que viene largamos, pero todavía no se lo dije a nadie", sumó, entusiasmado.