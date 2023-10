Sergio Gonal cuenta detalles de su espectáculo

El próximo viernes en el Teatro La Nonna, Sergio Gonal se presentará con Café con Sergio, su último espectáculo. Con él hablamos para tener más detalles de la propuesta.

―¿Cómo estás recibiendo el feedback de la gente en las presentaciones en vivo?

―Feliz con la respuesta de la gente, feliz con el apoyo en cada lugar al que vamos. Ya estuvimos en Uruguay y la verdad es que fue tremenda la respuesta de la gente, en Buenos Aires lo mismo. Hicimos algo que supuestamente era una función, porque Café con Sergio es un espectáculo que hice el 13 de febrero en Mar del Plata con la idea de continuarlo y después nada, por diferentes cuestiones se hizo una función semanal un lunes y después me convocaron para hacerlo en Capital Federal, la hicimos y se agotó, entonces me dijeron de hacer otra y se agotó, y ahora ya vamos a La Plata y vamos a Carlos Paz.

―¿Y da más alegría cuando también por ahí no es tan esperado el éxito?

―Claro, porque cuando uno arma una temporada, me parece que la ecuación es distinta, porque vos directamente lo que estás haciendo es calculando costos, tenés que vender cierta cantidad de entradas para, no sé, para cubrir determinados gastos. Ahora, cuando uno no tiene ningún tipo de compromiso así y lo hacés una vez y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir y ya entonces te aparece la posibilidad, como en este caso, de ir a otros lugares.