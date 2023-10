El mal momento de Ben Affleck y JLO

No hay dudas de que la pareja que forman el actor Ben Affleck y la superestrella Jennifer Lopez es una de las más famosas del planeta. Ahora acaba de conocerse que ella se habría puesto “furiosa” al ver las fotos de su marido y su ex Jennifer Garner teniendo gestos amistosos y de cariño. En las imágenes que circularon hace unos días, se puede apreciar cómo se dan un cariñoso abrazo, y en un momento él pone su cabeza en el hombro de la actriz mientras cierra los ojos. Según la revista británica Closer, JLO expresó que a ella “nunca la verás acurrucada en un coche con su ex, simplemente no está bien visto y él está enviando un mensaje muy extraño al mundo en general si piensa de otra manera”. Así las cosas y a propósito de ello, JLo y Ben fueron captados, al parecer, en medio de una “acalorada discusión” durante el fin de semana.