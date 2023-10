Shakira enfrenta acusaciones de plagio

El reciente estreno de la canción El jefe sigue causando gran revuelo. Primero porque su polémica letra evidenció que su expareja Gerard Piqué despidió a la niñera de sus hijos, Lili Melgar, injustificadamente y sin haberle pagado una indemnización. Pues bien, ahora la actriz Miriam Saavedra acusa a la colombiana de haberle plagiado parte de su baile y la coreografía, en el video que hizo Shakira de la canción en cuestión. Ella sostiene que le copió los pasos de una rutina de baile que presentó en varios programas de la televisión española. “Me disgusta un poco porque se ha copiado mis pasos. Me tiene que dar una indemnización”, dijo Saavedra. Pese a ello, la actriz asegura ser una gran fanática de la colombiana. Y reveló, además, que Piqué en una ocasión la invitó a salir: “Me mandó llamar un par de veces en una discoteca, yo no sabía quién era él y a Shakira la adoro; así que se quedó con las ganas de saber cómo se mata el gusano”, agregó. Hay que señalar que no es la primera vez que Shakira es acusada de plagio. Fueron varias las oportunidades en las que señalaron que la colombiana fue señalada por plagio. Una de las últimas apuntó a que una parte de la música y la canción que compartió con el argentino Bizarrap pertenecía a otra artista colombiana.