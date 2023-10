Ramiro Arias le hizo un romántico regalo a Noelia Marzol

Noelia Marzol y su marido, Ramiro Arias, cumplen cuatro años juntos. Siempre muy atento, él la sorprendió con un romántico regalo que ella, agradecida, compartió a través de sus stories de Instagram.

Ramiro le obsequió a Noelia con una preciosa caja de trufas de la marca top de chocolates Vasalissa que, además de ser riquísimos, son muy bellos. En esta oportunidad, el futbolista eligió manjares dulces de chocolate negro y blanco rellenos; decorados con polvitos y granas de colores.

"Me estaba yendo a trabajar y al salir de casa me entrega esto... Amaría compartirles, pero no sé si al finalizar el día va a quedar alguno...", expresó Noelia, agradecida con su marido por su romántico gesto en un día tan especial para ambos.