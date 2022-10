Brian Gay: “Queríamos ver cómo transportar las películas clásicas de monstruos a un show actual”

Ya se puede ver en Disney+ Werewolf by night, un especial de Halloween de Marvel, protagonizado por Gael García Bernal, quien encarna al líder de un grupo de cazamonstruos. El proyecto fue encabezado por Brian Gay, con quien hablamos en exclusiva para la Argentina.

—¿Cuándo supiste que querías ser parte del mundo del entretenimiento?

—Mientras crecía hacía películas hogareñas con mis amigos, por diversión, por hobby, o a veces como proyecto de la escuela, pero no es hasta que fui a la Universidad que entendí que había toda una industria detrás de ellas, que de trabajo se podían hacer películas, así que supe que podía compartir mis ideas con otros. Fue hermoso, así que recién fue en mis 20 que lo supe.

—¿Qué rol tenías en esas películas caseras que mencionás que hacías con tus amigos?

—Era muy chico y hacía de todo, a veces cámara, otras actuaba, pero era muy malo, otras solo escribía la ­historia.

—¿Y por ese entonces tenías alguna película o director favorito?

—Mi película favorita de siempre es Jurassic Park, amo los dinosaurios, quién no, y creo que lo que más me gusta de ella es su viaje a la isla, los elementos que tiene. Siempre me gustó, un gran balance entre humor, drama y horror.

—¿Cómo llegaste a tu primer trabajo en la industria?

—Fue en Disney, donde estoy hace tiempo. Primero empecé en producto, después ayudé en comunicación, después fui al colegio y volví como asistente de comunicación, entendiendo la cultura de la empresa, cómo se trabaja en ella, y cómo interactúan todas las áreas.

—¿Cuál es el principal desafío de tu trabajo?

—Siempre siento que hay desafíos, sea en una película o en una serie, mejora día a día, el desafío es transformar la mejor idea en el mejor programa con todos sus elementos, es muy gratificante que cada día lo hacemos mejor, y ese es el desafío hasta que el programa o la película está en la pantalla.

—¿Qué fue lo que más te gustó de Werewolf by night?

—Siempre amé las películas clásicas de monstruos, porque eran un poco horripilantes, pero iban en otra dirección, con elementos sobrenaturales, adaptamos el cómic, que amábamos, y tuvimos grandes colaboradores, como el director, la banda sonora.

—¿Cómo lograron el balance entre lo clásico y este momento de producción?

—Creo que una de las cosas que nos gustaban de esas películas era el trabajo con las sombras y el diseño de arte, así que queríamos ver cómo transportar eso a un show actual, creando una bonita interacción entre el personaje central y el resto; para nosotros era importante eso.

—¿Participaste del proceso de ­casting?

—Sí, el beneficio fue que pensábamos entre todos quién podría encarnar de la mejor manera a los personajes, y así comenzó todo. Éramos muy fanáticos de Gael y a partir de ahí comenzamos con el resto.