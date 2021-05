Bruno Barreto cuenta detalles de su serie

Mañana a las 21 horas, por HBO MUNDI y HBO GO, estrena la serie documental Escravidão – Século XXI, con dirección de Bruno Barreto, la cual aborda el tema de la esclavitud contemporánea en Brasil. Con él hablamos para conocer más detalles de esta necesaria propuesta, producida por Marcelo Santiago, quien también la codirigió con Barreto.

—¿Cómo fue el proceso de acercamiento a los entrevistados? ¿Qué selección hicieron?



—Esto es un logro de XX, y también de HBO, pero las elecciones que hice tenían que ver con la recreación de algunas cosas. No creo en los documentales, yo prefiero la ficción, como decía Mark Twain: “La ficción tiene que ser creíble, la realidad no”. Los documentales pueden ser deshonestos, porque en el momento en el que empezás a editar y manipulas las imágenes ya no es real, y eso hace que a los espectadores los ubique en otro lugar. Por eso elegí el particular estilo que tiene. Con respecto a los entrevistados, fue duro el proceso, pero queríamos que hablen del actual proceso de esclavitud. Y, de hecho, algunos viven en la clandestinidad para evitar volver a la situación en la que estaban antes. Muchos lloraban cuando brindaban el testimonio. Y al verla recientemente, porque la grabamos hace un tiempo, recordé cómo ellos revivían emocionalmente en sus palabras el dolor que sintieron.

—Antes decías que preferías la ficción, pero hoy en día hay muchas películas y series que trabajan en el límite de ambos registros, ¿te gustaría continuar en esta línea, mezclando ambos mundos?



—Escravidão – Século XXI, la serie, no puedo decir que fue placentera al hacerla, porque fue muy duro el proceso; pero estoy muy feliz y orgulloso del resultado. Es compleja, no es una serie militante, sino que es una serie que te muestra lo complejo de la esclavitud en la actualidad. En el pasado era otra cosa, porque sólo algunos países tenían esclavos, en América básicamente estaban en Estados Unidos, el Caribe y Brasil. Hoy está en todo el mundo, y Brasil fue una referencia en la lucha contra la esclavitud. No hoy con el gobierno que tenemos, pero sí con el trabajo de Fernando Henrique Cardoso y siguiendo con Lula; fuimos una referencia para otros países del mundo para trabajar el tema. Considero continuar en el camino de documental y ficción, pero mi preferencia es la ficción. Creo que es más honesta.