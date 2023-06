Cande y Coti otra vez juntos

Era cuestión de días nomás que saliera a la luz y se hiciera pública la novedad alrededor de Cande Tinelli y Coti Sorokin. Ocurre que, tras varios días de intensos trascendidos, acaba de confirmarse que están nuevamente en pareja. Hace apenas unos pocos días se los había visto almorzar y pasear juntos por el barrio porteño de Palermo, mimosos y sin escaparle a la mirada de los curiosos. Pues bien, durante la jornada de ayer ocurrió que Cande subió algunas fotos de una de sus mascotas. En algunas se la ve en la falda de Coti y en otras queda al descubierto que, efectivamente, es la casa española del compositor. De hecho, durante la semana se dieron a conocer algunas fotos de ambos en el Aeropuerto de Ezeiza. Es más, cuando se dieron a conocer esas fotos se especuló con que además llevaban consigo a los perritos. Cosa que queda recontra confirmada con lo último publicado por Lelé en su IG: sus pichichos felices junto a Coti.

La confirmación de esta nueva apuesta y segunda oportunidad al amor llega luego de algunos meses de haberse separado. Entre fines del año pasado y comienzos de este, el vínculo entre ellos había llegado a su fin y, a juzgar por las idas y venidas de aquel entonces, resultaba imposible pensar en una segunda vuelta. De hecho, desde el entorno cercano a la hija de Marcelo habían indicado más de una vez que él era un poco celoso y posesivo. Entre medio, Cande tuvo un fugaz noviazgo y amorío con el piloto uruguayo Santiago Urrutia. Pero duró casi lo que un suspiro, porque a los pocos meses se separaron. Ella, en ese entonces, había declarado: “No me quiero adaptar a algo si no me hace completamente feliz. Mi prioridad es trabajar por mi paz mental y mi bienestar emocional. No me quiero rodear de personas que me absorban la energía”. Y cuando todo parecía indicar que la soltería de ambos iría para largo y que pensarlos a ellos otra vez juntos era imposible, quedó claro que el amor puede tomar los caminos más inesperados y sorpresivos. Por ahora, parecen querer celebrar el reencuentro alejados de las cámaras argentinas y disfrutarán de unos días en Madrid, la capital española, donde han sabido tener y cosechar tantos momentos y postales felices. Hasta el momento, ni uno ni el otro han dicho nada de manera oficial, pero es cuestión de días hasta que llegue algo más.