Candelaria Tinelli y Coti Sorokin: casamiento en puerta

Que sí, que no, que tal vez, que sí. La reconocida pareja venía sorteando desde hace un tiempo rumores de crisis y separaciones. Pero finalmente parece que la tormenta pasó y ahí están: los tortolitos se muestran juntos y amorosos cada vez que pueden y ayer la buena nueva parece confirmar aún más el romance.

Es que el cantante Coti Sorokin aprovechó un pequeño descanso en uno de los recitales que viene realizando en su gira española y dio una noticia que agarró por sorpresa a propios y extraños. Allí, con una copa de vino con la que invitó a brindar a su enérgico público dijo: “El año que viene me caso yo”.

Durante las últimas horas del domingo, la periodista de chimentos Estefi Berardi mostró a través de sus redes sociales imágenes de una amiga suya que se encontraba allí y que presenció el preciado momento. Ella publicó algunas historias del anuncio y compartió fotos y videos del show que dio el músico. Escribió: “Cande Tinelli acompañando a Coti en su recital en Madrid, me cuentan que el cantante dijo que se casan en año que viene. Luego, la miró a ella y le dijo: Y sí, mi amor”, reveló en Instagram. Vale aclarar que Candelaria se encuentra en España, acompañando al cantante, que suele pasar varios meses del año en ese país, donde sigue siendo un fenómeno musical.

La hija de Marcelo y el intérprete de Nada fue un error habían atravesado una crisis y una breve separación hacía unas pocas semanas. De hecho, ella misma había borrado de su Instagram todas las fotos junto a Coti, considerando la presencia y la enorme cantidad de seguidores de Cande en esa red social. En su momento, consultada en televisión, había dicho: “Hay un impasse, pero prefiero no hablar... Lo adoro, está todo bien, pero hay un impasse. Me siento bien, en un buen momento de mi vida, me siento bien conmigo misma, me agarra bien parada. Estoy laburando en familia y súper contenida, eso ayuda un montón”.

Pero fue hacia fines de septiembre que a través de una story del propio Sorokin empezó a vislumbrarse una reconciliación en puerta. Allí se visualizaba un budín casero recién hecho acompañado del texto: “Pintó budín casero de chocolate keto by Lelu Chef”, arrobando a la propia Candelaria. El propio Marcelo Tinelli, consultado por la separación había dicho: “Coti me parece un tipo maravilloso, un muy buen tipo, pero la elección personal de mi hija en su vida privada es la que voy a respetar a nivel profesional. Mi prioridad hoy son mis hijos y mis afectos, y lo que decida va a tener el acompañamiento en las buenas y en las malas de su papá, como lo hizo siempre”.

En aquel momento y en plena crisis amorosa, ambos habían cruzado mensajes e indirectas a través de sus redes sociales. Él había escrito: “Sé que te perdí”, a lo que ella replicó con imágenes que llevaban algunas inscripciones como: “Cuida lo que querés, es carísimo perder lo que no tiene precio” y también la captura de un diálogo de una película donde se leía, en inglés: “Te amo, pero no sos mío”.

Pero al parecer afloró nuevamente el amor. Tanto que hay casamiento en puerta. Cande, en diálogo con el periodista Ángel de Brito expresó: “Es así, las relaciones hay que trabajarlas. A esta generación le cuesta mucho sostener algo, hay poca tolerancia y paciencia. Me parece que hay que aprender, como la gente que sigue casada y uno dice: ¿Cómo hicieron? Se trabaja, se ceden algunas cosas, hasta cierto punto. Como dice Rolón, hay que aprender a amar lo que le falta a la otra persona. Hay que intentar pelearla, para mí ese es el secreto de las relaciones. Porque si uno no tiene paciencia, mandás todo a la mierda y no va”. Después del anuncio en público del cantante, ni uno ni el otro salieron a confirmar nada. Pero a veces un silencio vale más que mil historias de Instagram.