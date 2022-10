Cher, una heroína eterna

Nacida en el seno de una familia de clase media cuyo padre fue un camionero adicto a las sustancias y a los juegos y una madre modelo, la actriz y cantante Cher se crio en un hogar con idas y vueltas. Al terminar el colegio secundario decidió dejarlo todo para intentarlo en el arte.

Tomó sus valijas y se marchó con destino a Los Ángeles para empezar de nuevo. Repleta de sueños y entusiasmo, probó suerte en la música porque de esta manera podría financiar los gastos que implicaba ser intérprete.

Así, comenzó a recorrer los estudios de grabación para luego conocer al productor Phil Spector, que la contrataría para ejercer como vocalista de apoyo en las sesiones de su espacio artístico. Sería en este contexto que conocería a Sonny Bono.

En esta instancia en particular, los jóvenes se enamoraron e iniciaron un romance que terminaría en un matrimonio icónico para la historia de la música internacional.

La pareja se llamó César y Cleo, grabaron unas primeras canciones y luego devinieron en un dúo internacional apodado Sonny & Cher. Entre sus canciones se destacan Todo lo que realmente quiero hacer, Bang bang y Siento algo en el aire.

Con el correr de los años, la mujer decidió que su paso por el séptimo arte debía ser un hecho y así fue como se presentó a dos castings para los filmes Tiempos buenos (1967) y Castidad (1969), en los que obtuvo roles secundarios.

Tiempo después formaría parte de la cinta animada Gitanos, trampas y ladrones.

Sus canciones tituladas Half breed y Dark Lady respectivamente llegaron a los primeros puestos en los charts. A estos éxitos le continuó el divorcio de Sonny aunque siguieron trabajando juntos sobre los escenarios y en la televisión.

A mediados de los setenta, firmó un contrato con la empresa Warner y allí conoció a Greg Allman, con quien se casaría y comenzaría a producir canciones en formato dueto.

Con esfuerzo, logró algunos roles cinematográficos, por ejemplo, en Come back to the five and dime (1982); Silkwood (1983); La máscara (1985); Las brujas de Eastwick (1987); Sospechoso (1987) y Lunático (1987) por el que ganó un premio Oscar.

Con el tema Believe, su popularidad explotó: se mantuvo más de tres meses como el hit principal. Luego siguió Strong enough, otro acierto. También se dio el lujo de pasar por la comedia romántica Mamma mia! Here we go again.

La artista supo mantenerse en forma y es una belleza icónica. Se sometió a una serie de cirugías para cambiar su perfil. También se aboca a la filantropía y a la militancia de género, la prevención del HIV, entre otros. Vale mencionar que de su primer matrimonio se convirtió en madre de dos hijos llamados Chaz y Elijah Blue.