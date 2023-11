Carmen Barbieri, molesta con la nueva relación de Fede Bal

El hijo de Carmen Barbieri, fue invitado al programa que conduce su mamá, Mañanísima, y no se atrevió a revelar que estaba en una nueva relación, esto sería uno de los motivos de su enojo.

Nueve meses pasaron desde que Fede Bal se separó de Sofía Aldrey, una relación que terminó en muy malos términos, por muchas infidelidades que vinieron por parte de él.

Ahora, el actor estaba comenzando una nueva relación con una bailarina, pero poco se sabía de quién era, hasta que hace unos días se reveló de quién se trataba, Flor Díaz, ex de Martin Salwe.

Estefi Berardi, columnista del programa de Carmen, ventiló lo que en verdad había dicho la madre del actor: “Yo no pretendo que me lo cuente. Es un hombre grande, tiene 34 años y puede hacer de su vida lo que quiera. Pero que espere un tiempo. Puede salir con quien quiera, pero estar de novio… No me gustó que diga que está de novio, por respeto a su imagen. Y por respeto a Sofía, ¡ni hablar!”, finalizó la conductora.

Barbieri contó que se molestó con él, no con la prensa, porque tendría que haber esperado a declarar que estaba de novio, y selló con a su hijo, no le hablaría por una semana, por esta noticia.